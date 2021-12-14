В Nur Otan наградили лауреатов премии Jastar – Оtanǵa!

В семи номинациях были отмечены наиболее активные волонтеры, неравнодушные меценаты и общественные организации.

Ряд молодых активистов также были награждены медалью «Халық алғысы», учрежденной указом главы государства и вручаемой за плодотворный труд в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также особо отличившимся в борьбе с пандемией COVID-19.

Отмечается, что в ходе церемонии награждения первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек подчеркнул, что с первых дней провозглашения суверенитета особое внимание в стране уделялось вопросам поддержки молодежи и созданию условий для ее самореализации.

На заре Независимости, несмотря на сложную экономическую ситуацию, Елбасы – Первым Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым была учреждена международная стипендия «Болашақ», благодаря которой более 14 тыс. человек получили образование в лучших учебных заведениях мира.

Фото: пресс-служба партии Nur Otan

В 2020 году главой государства Касым-Жомартом Токаевым была законодательно установлена квота для молодежи в избирательных партийных списках в Парламент и местные представительные органы, что будет содействовать их более активному участию в общественно-политических процессах страны.

Конкретные меры по повышению уровня жизни и социального самочувствия молодежи отражены в программе «Жастар – Отанға!» до 2025 года.

Как вы знаете, в рамках инициированной Елбасы общенациональной акции «Біз Біргеміз!» более 5 тыс. жасотановцев в период пандемии оказали адресную помощь 320 тыс. семей. Активисты Jas Otan также помогали в восстановлении городов Арыс и Мактаарал. В июне на встрече с участниками волонтерского движения Biz Birgemiz!, созданного под эгидой Jas Otan, мы объявили об учреждении премии Jastar – Оtanǵa! и сегодня подводим ее итоги. Первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек

По словам Бауыржана Байбека, партия и дальше продолжит предметно поддерживать молодежные инициативы, в том числе поощряя волонтерство.

Так, в рамках реализации программы «Жастар – Отанға!» для каждого района, города и области страны с начала года в волонтерскую деятельность вовлечено уже более 60 тыс. молодых людей. В ряде регионов приняты молодежные жилищные программы, присуждено 75 тыс. грантов абитуриентам, стипендии студентов увеличены в два раза, а резидентов, магистрантов и докторантов – более чем в полтора раза.

Контроль за исполнением предвыборных обещаний партии для молодежи осуществляется Корпусом молодых депутатов от Nur Otan в Мажилисе и маслихатах всех уровней, состоящим из более 600 народных избранников. Актуальные вопросы в сфере молодежной политики также рассматриваются на площадке республиканского и региональных общественных советов партии.

Фото: пресс-служба партии Nur Otan

В номинации «Лучший волонтер года» были награжденыиз Западно-Казахстанской области, принимавший активное участие в акции «Біз Біргеміз!» ииз Шымкента, организовавшая обучение молодежи на грантовой основе в европейских странах.

В номинации «Молодой герой» премии удостоился Жаксылык Аширбаев из Жамбылской области. Он участвовал в тушении пожара на складе войсковой части в августе текущего года, получив различные травмы.

В номинации «Активист года Jas Otan» лучшими стали Асем Шалкарова из ВКО, Нурайым Куандык из Туркестанской области и Алишер Тыныштык из Актюбинской области.

Фото: пресс-служба Nur Otan

В номинации «За лучшее продвижение волонтерства в социальных сетях» премию получил популярный блогер Жансерик Кадырбаев.

За проект Donorym – мобильное приложение по донорству крови – Рузи Шихов из Карагандинской области стал обладателем премии в номинации «Лучший студенческий проект».

Лучшими волонтерскими проектами названы Love and Pet Atyrau и волонтерское движение Biz Birgemiz!

В номинации «Лучшие региональные филиалы МК Jas Otan» победителями определены филиалы Шымкента и Нур-Султана.