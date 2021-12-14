Казахстан смог успешно преодолеть экономические последствия COVID-19 — Мамин

Об этом сообщается на официальном информационном ресурсе главы правительства.

Участники заседания обсудили актуальные вопросы инвестиционной политики РК в контексте трансформации глобальной экономической повестки и переориентации ее фокуса на постпандемическое восстановление. Пресс-служба премьер-министра РК

Премьер-министр отметил, что Казахстан смог успешно преодолеть экономические последствия COVID-19.

По результатам 11 месяцев текущего года экономика не только вернулась к росту, но и превысила допандемические показатели производства. За январь — ноябрь рост ВВП составил 3,8%.

На фоне активного восстановления экономики наблюдается увеличение притока прямых иностранных инвестиций. В первой половине 2021 года объем ПИИ в экономику РК увеличился более чем на 30%.

Наибольший прирост зарубежных инвестиций отмечается в таких отраслях, как информация и связь (в 9,4 раза), услуги по проживанию и питанию (на 66,1%), обрабатывающая промышленность (на 57,2%).

Инвестиции в основной капитал в недобывающих секторах увеличились более чем на 11%. Динамичный рост инвестиций отмечается в секторах строительства (в 2,1 раза), обрабатывающей промышленности (+50,5%), сельском хозяйстве (+40,5%) и торговле (+34,2%).

Большинство международных финансовых организаций ожидает, что экономика РК покажет рост до 4% в 2021 году и до 4,5% в 2022 году. Пресс-служба премьер-министра РК

В качестве приоритетных стратегических направлений посткризисного восстановления глава правительства назвал повышение промышленного потенциала экономики, содействие комплексной интеграции на глобальные рынки, развитие сельскохозяйственного потенциала, цифровизацию, повышение качества и доступности инфраструктуры.

Премьер-министр подчеркнул, что за прошедший год поддержаны предложения Совета иностранных инвесторов (СИИ) при президенте РК об устранении дискриминационного подхода при расчете штрафа за выбросы от сжигания газа, а также оптимизации порога привлечения бизнеса к уголовной ответственности за налоговые правонарушения.

Совместно с СИИ выработан новый инвестиционный инструмент — улучшенный модельный контракт в сфере недропользования, создан Межведомственный фронт-офис для оперативного взаимодействия с иностранными инвесторами в нефтегазовой отрасли по принципу «одного окна», сформирована постоянная рабочая группа по вопросам цифровизации.