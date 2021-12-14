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Законодательство РК
16:24 14.12.2021

Казахстан смог успешно преодолеть экономические последствия COVID-19 — Мамин

казахстан, пандемия, экономика, восстановление, аскар мамин Фото: primeminister.kz
Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов при президенте Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном информационном ресурсе главы правительства.

Участники заседания обсудили актуальные вопросы инвестиционной политики РК в контексте трансформации глобальной экономической повестки и переориентации ее фокуса на постпандемическое восстановление.Пресс-служба премьер-министра РК

Премьер-министр отметил, что Казахстан смог успешно преодолеть экономические последствия COVID-19.

По результатам 11 месяцев текущего года экономика не только вернулась к росту, но и превысила допандемические показатели производства. За январь — ноябрь рост ВВП составил 3,8%.

На фоне активного восстановления экономики наблюдается увеличение притока прямых иностранных инвестиций. В первой половине 2021 года объем ПИИ в экономику РК увеличился более чем на 30%.

Наибольший прирост зарубежных инвестиций отмечается в таких отраслях, как информация и связь (в 9,4 раза), услуги по проживанию и питанию (на 66,1%), обрабатывающая промышленность (на 57,2%).

Инвестиции в основной капитал в недобывающих секторах увеличились более чем на 11%. Динамичный рост инвестиций отмечается в секторах строительства (в 2,1 раза), обрабатывающей промышленности (+50,5%), сельском хозяйстве (+40,5%) и торговле (+34,2%).

Большинство международных финансовых организаций ожидает, что экономика РК покажет рост до 4% в 2021 году и до 4,5% в 2022 году.Пресс-служба премьер-министра РК

В качестве приоритетных стратегических направлений посткризисного восстановления глава правительства назвал повышение промышленного потенциала экономики, содействие комплексной интеграции на глобальные рынки, развитие сельскохозяйственного потенциала, цифровизацию, повышение качества и доступности инфраструктуры.

Премьер-министр подчеркнул, что за прошедший год поддержаны предложения Совета иностранных инвесторов (СИИ) при президенте РК об устранении дискриминационного подхода при расчете штрафа за выбросы от сжигания газа, а также оптимизации порога привлечения бизнеса к уголовной ответственности за налоговые правонарушения.

Совместно с СИИ выработан новый инвестиционный инструмент — улучшенный модельный контракт в сфере недропользования, создан Межведомственный фронт-офис для оперативного взаимодействия с иностранными инвесторами в нефтегазовой отрасли по принципу «одного окна», сформирована постоянная рабочая группа по вопросам цифровизации.

Динара Халдарова
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