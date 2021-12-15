Высший судебный совет – гарант формирования профессионального судейского корпуса

Три десятилетия последовательных реформ Первого Президента – Нурсултана Абишевича Назарбаева превратили Казахстан «…из периферийной союзной республики с неэффективной плановой экономикой, командно-административной политической системой, тоталитарной идеологией и несформированными органами власти в состоявшееся государство со стабильно функционирующими государственными институтами, уважаемого и полноправного участника международных процессов с признанными мировым сообществом государственными границами, рыночной экономикой, современной политической системой».

Отправной точкой становления суверенного Казахстана является принятие 16 декабря 1991 года Конституционного закона «О государственной независимости Республики Казахстан», провозгласившего государственную независимость республики и закрепившего, что «государственная власть в Казахстане строится и осуществляется, исходя из принципа ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную» (ст. 9). С принятием этого закона 30 лет назад Казахстан как суверенная республика начал прогрессивное движение по пути создания демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого стали человек, его жизнь, права и свободы.

Как отмечает в своей статье «Уроки Независимости» Елбасы, «чуть более четверти века назад мы приняли Основной закон, служащий надежным фундаментом для всех наших свершений. Просеянный сквозь сито открытого всенародного обсуждения и утвержденный волеизъявлением всех граждан, этот документ заложил основу прогрессивного роста и процветания нашей страны». Институциональное закрепление правового статуса Парламента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и Верховного суда Республики Казахстан как составных звеньев системы государственной власти было закреплено в пункте 4 статьи 3 Конституции Республики Казахстан и осуществляется на основе Конституции и законов в соответствии с принципом ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви, взаимодействующих между собой с применением системы сдержек и противовесов.

Создание независимой судебной системы, истинным предназначением которой является защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, выражает собой один из конструктивов такой государственной власти и неизбежно для нашей страны, стремящейся к идеалам правового государства.

Конституция Республики Казахстан, принятая 30 августа 1995 года, закрепила фундаментальные положения, определяющие основы организации и деятельности судебной власти.

В Государственной программе правовой реформы в Республике Казахстан (далее – Государственная программа) был закреплен целый раздел, посвященный реформе судебной системы, создан посыл по «необходимости назначения судей главой государства – Президентом Республики Казахстан по рекомендации Судебного Совета».

В процессе преобразования всей правовой системы важная роль отводилась суду и, конечно же, статусной «непререкаемости авторитета суда». В Государственной программе было декларировано, что «назначение всех судей Президентом Республики Казахстан будет осуществляться по рекомендации специально созданного коллегиального органа, в состав которого войдут руководители республиканских судебных и правоохранительных органов, депутаты Верховного Совета, делегированные его сессией, высококвалифицированные юристы, преподаватели права, избранные на конференциях юридической общественности». Этим государственным органом стал Высший Судебный Совет Республики Казахстан.

С 1995 года Высший Судебный Совет (далее – Совет) обладал статусом консультативно-совещательного органа при Президенте Республики Казахстан. Непродолжительное время Совет возглавлялся главой государства, а с 1998 года данные полномочия были делегированы Председателю Совета.

В состав Совета входили: руководители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Конституционного Совета, Министерства юстиции, а также депутаты Сената, судьи и другие лица, назначаемые Президентом Республики.

К ведению Совета были отнесены полномочия: - по обеспечению независимости судей; - по конкурсному отбору и освобождению судей областных судов; - по отбору по представлению Верховного Суда и освобождению от должности председателей областных судов и их коллегий, судей и председателей коллегий Верховного Суда.

Знаковым этапом для судебной системы явилось принятие 20 декабря 1995 года Указа Президента Республики Казахстан, имевшего силу Конституционного закона «О судах и статусе судей в Республике Казахстан», в котором получили закрепление основополагающие принципы и идеи судебной реформы по организации и деятельности судов, правовому статусу судей.

Говоря о предназначении Высшего Судебного Совета, следует отметить, что перечисленные полномочия на определенном этапе развития судебной системы также исполняла Квалификационная коллегия юстиции при Министерстве юстиции, которая занималась приемом экзамена на должность судьи, отбором и освобождением судей и председателей судов первой инстанции. Таким образом, на этом этапе становления судебной системы конституционный закон установил, что вопросы, связанные с кадровым обеспечением судейского корпуса, были возложены на Высший Судебный Совет и Квалификационную коллегию юстиции республики (ст. 30 данного Конституционного закона). Вместе с тем судебная система находилась в финансово-экономической зависимости от органов исполнительной власти и, в частности, материально зависела от органов юстиции. Как правильно отмечала профессор Сулейменова Г., «произошла лишь смена терминов – «организационное руководство судами» на «организационное обеспечение деятельности судов», а в части финансирования судов принцип оставался прежним – денежные средства из бюджета выделялись Министерству юстиции».

С 2008 по 2015 год Совет стал учреждением без образования юридического лица, в состав которого входили Председатель и другие лица, назначаемые главой государства. На этом же этапе расширились полномочия Совета, поскольку к нему перешли все функции упраздненной Квалификационной коллегии юстиции. С 2016 года во исполнение пункта 17 раздела II Плана Нации – 100 конкретных шагов, предусматривающего «ужесточение квалификационных требований и механизмов отбора кандидатов на судейские должности, Высший Судебный Совет законодательно приобрел статус самостоятельного и автономного органа. Для полноценного, качественного обеспечения деятельности Высшего Судебного Совета был создан Аппарат, обеспечивающий информационно-аналитическое, организационно-правовое, материально-техническое обеспечение деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан.

Совет стал проводить отбор председателей судов первой инстанции уже в конкурсном порядке, а не по представлению Верховного суда.

В Совет передали полномочия: - по утверждению оценки судьи по итогам первого года работы; - по рассмотрению жалоб судей на решения Судебного жюри.

Наряду с этим претерпел изменения состав Высшего Судебного Совета, который наполовину стал состоять из действующих судей и судей в отставке. Кроме того, в состав Совета вошли по должности председатель Верховного суда, Генеральный прокурор, министр юстиции, председатель Агентства по делам госслужбы, председатели профильных комитетов Мажилиса и Сената Парламента, а для обеспечения представительства юридической общественности – адвокат и ученый-юрист.

С 2018 года продолжилась системная работа по дальнейшей модернизации деятельности Высшего Судебного Совета и системы отбора судей.

В целях наиболее полной реализации потенциала Совета были приняты следующие меры: 1) разработана и с сентября 2018 года введена в действие новая, гораздо более сложная система квалификационного экзамена на должность судьи; 2) модернизирована и ужесточена система конкурсного отбора судей.

В рамках повышения эффективности и прозрачности деятельности Высшего Судебного Совета при нем были сформированы рабочие органы в виде постоянных комиссий, а именно: квалификационная комиссия, конкурсная комиссия, комиссия по кадровому резерву, экспертно-консультативная комиссия. С февраля 2019 года был внесен ряд существенных поправок в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» и Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы». Правовые новеллы предусматривали: расширение состава ВСС за счет представителей юридической общественности; установление ротационного принципа назначения постоянных членов ВСС; назначение председателей судов и судебных коллегий судов всех уровней на занимаемую ими или аналогичную должность в равнозначных судах не более двух раз; внедрение новых инструментов отбора, позволивших опытным юристам, например, становиться судьями вышестоящих инстанций без наличия судейского стажа; применение HR-инструментов при проведении конкурсного отбора судей таких как: написание тематического эссе, решение ситуационных задач, тестирование и опрос на определение профессиональных компетенций, а также интервьюирование кандидатов; расширение функционала ВСС за счет полномочий по формированию кадрового резерва; рассмотрение дисциплинарных дел в отношении судей и т.д. Автономно работает Судебное жюри по вопросам дисциплинарного производства в отношении судей.

Важно отметить, что на стадии конкурсного отбора на вакантные должности судей, с конкурсантами по инициативе Высшего Судебного Совета и при содействии Программы развития ООН в Казахстане международной компанией Ernst&Young специально для судебной системы нашей страны впервые была разработана Единая рамка компетенций судей (2020г). Конкурсная комиссия начала проводить собеседование на наличие у конкурсантов профессиональных и коммуникативных компетенций. Только за 2021 год впервые на судейские должности рекомендовано и назначено 59 человек из числа кандидатов. После передачи в ведение Совета функций по созданию судейского резерва в него зачислено 138 судей, из которых 38 уже получили карьерное продвижение.

Стала доступна на сайте Высшего Судебного Совета и в социальной сети Facebook информация о лицах, допущенных к конкурсу на вакантные судейские должности, а также лиц, рекомендованных к назначению. Таким образом, общественность получила возможность в режиме реального времени видеть, кто допущен к конкурсу, знакомиться с результатами оценки компетенций и личностных качеств и высказывать свое мнение по кандидатам. Кроме того, при оценке судей активно стали применяться цифровые информационные технологии, что значительно повысило качество отбора.

Таким образом, внедрение многоступенчатой системы наглядно демонстрирует наличие объективности и прозрачности при отборе на судейские должности. В самом Совете, равно как и в составах его рабочих органов, вместе с судьями обеспечено широкое представительство юридической общественности, в том числе негосударственного сектора и гражданского общества, а также международных экспертов и HR-специалистов.

Вхождение в состав рабочих органов Высшего Судебного Совета представителей юридической общественности и HR-менеджмента обеспечило реализацию требований законодательства о том, что конкурсный отбор кандидатов на вакантные должности должен осуществляться открыто и гласно в условиях, исключающих вмешательство в эту деятельность.

В результате организационных и законодательных мер, принятых во исполнение поручений руководства страны, деятельность Высшего Судебного Совета стала в полной мере соответствовать международным стандартам по отбору судейского корпуса.

Теперь отбор судей, как и в государствах-членах ОЭСР, проводится путем всестороннего, максимально глубокого и непосредственного изучения и оценки каждого кандидата, с акцентом на выявление сильных и слабых сторон конкурсантов. Применяются передовые практики HR-менеджмента, которые позволяют эффективно отбирать наиболее достойных кандидатов среди судей, юристов и специалистов, имеющих не только глубокий профессиональный юридический опыт в отраслях права, личностные характеристики, этический образ жизни, но и пользующихся доверием гражданского общества. По указанным критериям формируется портрет судьи, необходимый для работы на любом уровне в иерархии судебной системы.

Указанные новации в деятельности Высшего Судебного Совета обеспечат транспарентность, прозрачность его деятельности, обязательность учета в его деятельности мнения гражданского общества.

В международно-правовом аспекте важность создания самостоятельного государственного органа по наличию профессионального судейского корпуса в демократическом государстве всегда стояла в приоритете.

По своему составу Высший Судебный Совет Казахстана соответствует международным стандартам и рекомендациям, поскольку состоит наполовину из действующих судей, избранных самими судьями (при этом пропорционально представлены все уровни судов и учтено региональное представительство судей) и представителей юридического сообщества.

Для сохранения интеллектуальной памяти и обеспечения преемственности в работе Совета установлен ротационный порядок смены его состава. То есть теперь половина избранных членов Совета меняется каждые полтора года при полном сроке полномочий три года.

Высший Судебный Совет на основе системных и устойчивых контактов продолжает взаимодействие с ПРООН, Всемирным Банком, ОБСЕ и Венецианской Комиссией Совета Европы, Комиссией по назначению судей Англии, Комиссией по судейской службе Республики Сингапур, Высшим советом юстиции Королевства Бельгия, Международной Ассоциацией Судебного Администрирования (МАСА)и осуществляет сотрудничество с Высшими Советами Магистратуры Италии, Франции, Генеральным Советом судебной власти Испании.

Важно отметить наличие международной дискуссионной площадки, на которой изучаются лучшие примеры международной практики и их адаптации в деятельности Совета. Так, тематика международных круглых столов была посвящена обсуждению вопросов модернизации системы отбора судей и деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, современных цифровых и HR технологий при отборе кандидатов в судьи, оценке работы и продвижению судей и т.д.

24 ноября 2021 года Высший Судебный Совет Республики Казахстан совместно с Европейской комиссией за демократию через право (Венецианской комиссией) провели международный круглый стол на тему: «Роль и место судейских советов в судебной системе и их современные модели». Таким образом, формат использования международной диалоговой площадки стал инструментом обмена передовым опытом рекрутинга кадров в судейский корпус, а также дополнительным информационным орудием совершенствования судебной системы.

Как закреплено в Концепции развития государственного управления Республики Казахстан до 2030 года, «Решающим фактором для успешной реализации всех судебных реформ является наличие профессионального судейского корпуса. В последние годы были повышены требования к кандидатам в судьи, внедрены современные инструменты отбора. Судейский корпус будет обновляться и формироваться независимо от других ветвей власти. При отборе кандидатов будет обращаться внимание на личностные характеристики претендентов, этический образ жизни, глубокий профессиональный юридический опыт в отраслях права».

Таким образом, указанный формат развития судебной системы в сторону гражданского общества позволит реализовать положения Концепции развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года в построении «человекоцентричной» модели – «Люди прежде всего».

Президентом Токаевым создана Комиссия по реформе правоохранительной и судебной систем при Президенте Республики Казахстан, которая сегодня оказывает всяческую поддержку позитивным реформам в судебной системе.

В настоящее время в рамках дальнейшего совершенствования системы отбора приняты меры: - по повышению привлекательности работы в малосоставных и отдаленных судах; - по широкому освещению среди населения процедур отбора судей и разъяснению итогов конкурсного отбора; - по обеспечению более оперативного проведения конкурсных процедур на должности судей областных судов, без ущерба к качеству отбора; - по набору судей из числа специалистов в сферах налогообложения, недропользования, интеллектуальной собственности, корпоративного права; - по внедрению дополнительных инструментов оценки, в том числе при отборе в новые административные суды, которые созданы для развития в Казахстане системы административной юстиции.

В рамках реалий сегодняшнего дня на уровне Парламента Республики Казахстан поддержаны предложения Совета по внедрению современных механизмов и инструментов отбора судей, совершенствованию механизмов дисциплинарной ответственности судей, поэтапной передаче всего комплекса кадровых вопросов, связанного с карьерным продвижением и прекращением полномочий судей от Верховного суда в ведение Высшего Судебного Совета Республики Казахстан.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил в своей статье, что «независимость государства – это не просто декларация, построение подлинной независимости – это каждодневный кропотливый труд, выверенная и последовательная политика». И Высший Судебный Совет Казахстана как автономный орган, обеспечивающий независимость и неприкосновенность судей, будет и дальше формировать достойный судейский корпус в целях обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц.

Член Высшего Судебного Совета РК, доктор юридических наук Марат Жумагулов