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Законодательство РК
17:09 14.12.2021

Инспектор скончался из-за неосторожного обращения с оружием в ЗКО — Минэкологии

ЗКО, инспектор, смерть, оружие Фото: Zakon.kz
Скончался руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Западно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, причина смерти — неосторожное обращение с оружием.

14 декабря около 09:30 в 10-12 км от села Акжаик Теректинского района ЗКО руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Серик Сагындыкович Маженов (02.07.1977 г. р.) скончался вследствие неосторожного обращения с оружием.Пресс-служба МЭГПР РК

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Серика Сагындыковича и его коллегам.

Дополнительная информация уточняется.Пресс-служба МЭГПР РК
Динара Халдарова
МЭГПР РК Западно-Казахстанская область
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