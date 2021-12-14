17:09 14.12.2021
Инспектор скончался из-за неосторожного обращения с оружием в ЗКО — Минэкологии
Фото: Zakon.kz
Скончался руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Западно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.
Как сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, причина смерти — неосторожное обращение с оружием.
14 декабря около 09:30 в 10-12 км от села Акжаик Теректинского района ЗКО руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Серик Сагындыкович Маженов (02.07.1977 г. р.) скончался вследствие неосторожного обращения с оружием.Пресс-служба МЭГПР РК
В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Серика Сагындыковича и его коллегам.
Дополнительная информация уточняется.Пресс-служба МЭГПР РК