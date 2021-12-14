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18:21 14.12.2021

Карантинные ограничения смягчили в СКО

приложение Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач Северо-Казахстанской области Аскар Жуматаев подписал новое карантинное постановление, передает Zakon.kz.

Согласно новым правилам, объектам, участвующим в проекте Ashyq, в будние и выходные дни работа разрешена до 01:00, лидерам проекта – до 03:00.

В выходные дни допускается работа объектов при условии наличия безопасного «зеленого» статуса (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ или перенесение КВИ в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей. Постановление главного государственного санитарного врача СКО

Требования к наличию «зеленого» статуса и ограничения режима работы не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.

Постановление вступает силу с 15 декабря.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Елена Беляева
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