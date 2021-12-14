На Кашагане планируют переработку еще 2 млрд кубометров газа в год

Работы начнутся в следующем году, а завершить проектирование планируется к 2023 году. Проект предполагает увеличение мощности по переработке сырого газа с месторождения Кашаган на 2 млрд куб. м. Пресс-служба АО «НК «КазТрансГаз»

Это соответствует выполнению поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данного кабинету министров и госфонду «Самрук-Казына» по наращиванию ресурсной базы для производства товарного газа и выработке новых подходов к регулированию рынка.

Как отметил глава государства, выступая на расширенном заседании правительства в январе этого года, к 2027 году ожидается рост потребления товарного газа до 26 млрд куб. м, поэтому существует риск возникновения дефицита.

Этап 2A предусматривает увеличение объемов добычи нефти ориентировочно на 50 тыс. баррелей в сутки с месторождения Кашаган за счет переработки 2 млрд куб. м сернистого газа в год. Для этого оператор NCOC построит два газопровода. Также предусматриваются работы по модернизации существующих сооружений морского и наземного комплексов. Пресс-служба АО «НК «КазТрансГаз»

Проект предусматривает строительство нового газоперерабатывающего завода мощностью до 2 млрд куб. м в год в дополнение к уже реализуемому проекту строительства ГПЗ на 1 млрд куб. м в год.

Фото: пресс-служба АО «НК «КазТрансГаз»

Управляющий директор NCOC Оливье Лазар считает, что сейчас «КазТрансГаз» осуществляет очень важный проект по увеличению перерабатывающих мощностей.