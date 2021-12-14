На Кашагане планируют переработку еще 2 млрд кубометров газа в год
Работы начнутся в следующем году, а завершить проектирование планируется к 2023 году. Проект предполагает увеличение мощности по переработке сырого газа с месторождения Кашаган на 2 млрд куб. м.Пресс-служба АО «НК «КазТрансГаз»
Это соответствует выполнению поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данного кабинету министров и госфонду «Самрук-Казына» по наращиванию ресурсной базы для производства товарного газа и выработке новых подходов к регулированию рынка.
Как отметил глава государства, выступая на расширенном заседании правительства в январе этого года, к 2027 году ожидается рост потребления товарного газа до 26 млрд куб. м, поэтому существует риск возникновения дефицита.
Этап 2A предусматривает увеличение объемов добычи нефти ориентировочно на 50 тыс. баррелей в сутки с месторождения Кашаган за счет переработки 2 млрд куб. м сернистого газа в год. Для этого оператор NCOC построит два газопровода. Также предусматриваются работы по модернизации существующих сооружений морского и наземного комплексов.Пресс-служба АО «НК «КазТрансГаз»
Проект предусматривает строительство нового газоперерабатывающего завода мощностью до 2 млрд куб. м в год в дополнение к уже реализуемому проекту строительства ГПЗ на 1 млрд куб. м в год.
Фото: пресс-служба АО «НК «КазТрансГаз»
Управляющий директор NCOC Оливье Лазар считает, что сейчас «КазТрансГаз» осуществляет очень важный проект по увеличению перерабатывающих мощностей.
Казахстанской газовой компанией предпринимаются в этом направлении очень большие шаги. В свете того, что роль газа с каждым годом возрастает и впереди полный переход с угля на газ, нам предстоит большая совместная работа. Сейчас мы находимся на важном этапе последующей разработки месторождения Кашаган. Отметим, что окончательное решение по этапу 2A будет определено на основании результатов базового проектирования, которое предстоит выполнить в рамках подписанного соглашения.Оливье Лазар