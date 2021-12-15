«Омикрон-штамм» коронавируса подтвердили в 77 странах

«Омикрон-штамм» распространяется темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

Как пишет ТАСС, системы здравоохранения рискуют оказаться перегруженными из-за быстрого распространения штамма. Гебрейесус подчеркнул, что опасность «омикрон»-варианта до сих пор была недооценена.

«Омикрон-штамм» не удастся остановить одной только вакцинацией от коронавируса: необходимо применение санитарных мер, в том числе ношение масок, дистанцирование, проветривание помещений и соблюдение гигиены рук, подчеркнул глава ВОЗ.

Должен заявить ясно: одни только вакцины не избавят никакую страну от этого кризиса. Государства могут и должны предотвращать распространение «омикрона» при помощи мер, которые сегодня работают. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

Тем не менее, он не призывает применялись вакцины вместо масок, дистанцирования, проветривания помещений или гигиены рук. Скорее призывает применять все меры одновременно.