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06:18 15.12.2021

В WhatsApp появится новая полезная функция

whatsapp, функция, новая Фото: pixabay
В популярном приложении WhatsApp появится новая полезная функция, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на странице приложения в Twitter.

Это не ошибки, это репетиции. Теперь вы можете предварительно прослушать свои голосовые сообщения, прежде чем нажать «Отправить».WhatsApp

7 декабря стало известно, что в WhatsApp появились новые возможности с исчезающими сообщениями.

Динара Халдарова
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