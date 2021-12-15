06:18 15.12.2021
В WhatsApp появится новая полезная функция
Фото: pixabay
Об этом сообщается на странице приложения в Twitter.
Это не ошибки, это репетиции. Теперь вы можете предварительно прослушать свои голосовые сообщения, прежде чем нажать «Отправить».WhatsApp
— WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021
They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD
7 декабря стало известно, что в WhatsApp появились новые возможности с исчезающими сообщениями.