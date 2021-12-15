В WhatsApp появится новая полезная функция

Об этом сообщается на странице приложения в Twitter.

Это не ошибки, это репетиции. Теперь вы можете предварительно прослушать свои голосовые сообщения, прежде чем нажать «Отправить». WhatsApp

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD December 14, 2021

7 декабря стало известно, что в WhatsApp появились новые возможности с исчезающими сообщениями.