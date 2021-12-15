В Казахстане зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

Всего в стране подтверждено 980 860 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 62,

в городе Алматы – 38,

в городе Шымкент – 5,

в Акмолинской области – 58,

в Актюбинской области – 5,

в Алматинской области – 17,

в Атырауской области – 6,

в ВКО – 20,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 74,

в Костанайской области – 38,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 9,

в Павлодарской области – 65,

в СКО – 73,

в Туркестанской области – 2.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За тот же период в Казахстане 921 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султане - 88,

в городе Алматы - 59,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 69,

в Актюбинской области - 11,

в Алматинской области - 5,

в Атырауской области - 5,

в ВКО - 57,

в Жамбылской области - 17,

в ЗКО - 31,

в Карагандинской области - 130,

в Костанайской области - 253,

в Кызылординской области – 6,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 52,

в СКО - 130,

в Туркестанской области - 7.

Всего в стране выздоровело 950 318 человек от COVID-19.