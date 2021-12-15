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08:04 15.12.2021

В Казахстане зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

казахстан, коронавирус, мвк, минздрав, данные, сутки Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Рост заболеваемости коронавирусной инфекции зафиксировали в Казахстане. Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, на 14 декабря в стране выявили 488 новых случаев заболевания, что на 91 больше, чем днем ранее, передает Zakon.kz.

Всего в стране подтверждено 980 860 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 62,

  • в городе Алматы – 38,

  • в городе Шымкент – 5,

  • в Акмолинской области – 58,

  • в Актюбинской области – 5,

  • в Алматинской области – 17,

  • в Атырауской области – 6,

  • в ВКО – 20,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в ЗКО – 10,

  • в Карагандинской области – 74,

  • в Костанайской области – 38,

  • в Кызылординской области – 5,

  • в Мангистауской области – 9,

  • в Павлодарской области – 65,

  • в СКО – 73,

  • в Туркестанской области – 2.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За тот же период в Казахстане 921 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султане - 88,

  • в городе Алматы - 59,

  • в городе Шымкент - 0,

  • в Акмолинской области - 69,

  • в Актюбинской области - 11,

  • в Алматинской области - 5,

  • в Атырауской области - 5,

  • в ВКО - 57,

  • в Жамбылской области - 17,

  • в ЗКО - 31,

  • в Карагандинской области - 130,

  • в Костанайской области - 253,

  • в Кызылординской области – 6,

  • в Мангистауской области - 1,

  • в Павлодарской области - 52,

  • в СКО - 130,

  • в Туркестанской области - 7.

Всего в стране выздоровело 950 318 человек от COVID-19.

Динара Халдарова
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