В Казахстане зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
Всего в стране подтверждено 980 860 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 62,
в городе Алматы – 38,
в городе Шымкент – 5,
в Акмолинской области – 58,
в Актюбинской области – 5,
в Алматинской области – 17,
в Атырауской области – 6,
в ВКО – 20,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 10,
в Карагандинской области – 74,
в Костанайской области – 38,
в Кызылординской области – 5,
в Мангистауской области – 9,
в Павлодарской области – 65,
в СКО – 73,
в Туркестанской области – 2.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
За тот же период в Казахстане 921 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в городе Нур-Султане - 88,
в городе Алматы - 59,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 69,
в Актюбинской области - 11,
в Алматинской области - 5,
в Атырауской области - 5,
в ВКО - 57,
в Жамбылской области - 17,
в ЗКО - 31,
в Карагандинской области - 130,
в Костанайской области - 253,
в Кызылординской области – 6,
в Мангистауской области - 1,
в Павлодарской области - 52,
в СКО - 130,
в Туркестанской области - 7.
Всего в стране выздоровело 950 318 человек от COVID-19.