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Законодательство РК
09:20 15.12.2021

В Казахстане утвердили квоты на вывоз семян и масла подсолнечника

квоты на вывоз Фото: primerministеr.kz
Приказом министра сельского хозяйства РК от 13 декабря 2021 года утверждены квоты на вывоз из Казахстана семян и масла из подсолнечника, сообщает Zakon.kz.

Так, установлены квоты:

  • для семян подсолнечника, дробленых или не дробленых для посева, установлена квота в 125 000 тонн;

  • сырое масло подсолнечное, нерафинированное в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров – 110 000 тонн;

  • прочее масло подсолнечное рафинированное или нерафинированное и их фракции – 110 000 тонн.

Уполномоченный орган в зависимости от объема распределяемой квоты на соответствующий месяц устанавливает допустимый лимит на одного заявителя:

на вывоз семян подсолнечника – не более 3-х тысяч тонн, на вывоз масла подсолнечного – не более 6-ти тысяч тонн.

Для получения квоты на вывоз товаров с территории Казахстана в третьи страны и в страны ЕАЭС подается заявка на получение квоты на вывоз товаров по установленной форме.

Каждый заявитель подает только одну заявку на соответствующий месяц.

К заявке прилагаются следующие документы:

  1. копии контрактов (договоров), на основании которых осуществляется вывоз товаров (для валютного договора по экспорту, если сумма такого договора превышает 50 тысяч долларов США в эквиваленте, с указанием реквизитов учетного номера, присвоенного уполномоченным банком или территориальным филиалом Нацбанка РК);

  2. копия зерновой расписки или документа о складском хранении семян подсолнечника с указанием адреса склада (предоставляются заявителем для получения квоты на вывоз семян подсолнечника).

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 15 декабря 2021 года и действует до 1 июля 2022 года.

Лариса Черненко
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