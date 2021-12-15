Как отметят 30-летие Независимости страны в ЗКО

Помимо этого, в областном центре оформляются улицы по тематике праздника, а также устанавливаются LED-экраны, билборды, медиаборды, малые архитектурные формы и другие праздничные конструкции в местах скопления людей.

Всего в праздничные дни с 15 по 19 декабря в области пройдет порядка сорока мероприятий: - 15 декабря в Доме дружбы состоится концерт «Бірлік пен жасампаздықтың 30 жылы», посвященный 30-летию Независимости государства; - 16 декабря вечером в 18.30 на площади им. Абая местные творческие коллективы выступят на праздничном концерте. Завершится мероприятие ярким фейерверком. В тот же день открывается сезон массового катания на коньках на стадионе «Юность», на площади Первого Президента и в других районах города; - 16 декабря пройдет сельскохозяйственная ярмарка в п. Зачаганске, ул. 25-й Чапаевской дивизии, 18 декабря товары местных сельхозпроизводителей будут представлены по ул. Ихсанова; - с 15 по 23 декабря в теннисном центре пройдет чемпионат Казахстана по боксу среди взрослых. Соревновательный день начинается в 10 утра. Подробная информация будет представлена на страницах Управления физической культуры и спорта ЗКО в социальных сетях; - 20 декабря – юбилейный концерт выдающегося музыканта Алибека Днишева. Место проведения – Дворец культуры «Атамекен»; - 25 декабря во Дворце культуры «Атамекен» на республиканском айтысе в остроте слова и находчивости посоревнуются лучшие представители жанра со всей страны.

Кроме этого, в рамках празднования Дня Независимости в Уральске состоялась торжественная церемония передачи 30 новых автомобилей участковым инспекторам полиции, а на городских маршрутах запустили новые комфортабельные автобусы. Также пройдет торжественное открытие новых социально значимых объектов. 15 декабря состоится запуск уникального для города проекта.

Обладатель гранта государственной программы поддержки и развития предпринимательства «Дорожная карта бизнеса 2025» Надежда Махамбетова открывает Центр здоровья новорожденных «Буль-Буль». В этот же день откроется центр семейного здоровья в п. Зачаганске. 16 декабря откроется цех по переработке пластиковых отходов.

Данный проект позволит выпускать тарные ящики, пленки для теплиц, изделия для капельного орошения. Первая продукция уже была получена в тестовом режиме. 18 декабря свои двери откроет новая школа №33, рассчитанная на 300 человек. В тот же день в северо-восточной части города в эксплуатацию сдадут новый 64-квартирный 9-этажный дом. 30 декабря в эксплуатацию сдается 108-квартирный дом в северо-восточной части областного центра.

В эти дни в областном и районных центрах проходят праздничные мероприятия, на которых чествуют медицинских работников, представителей рабочих профессий, учителей и всех, кто каждый день вносит свой вклад в развитие страны. Для молодежи и детей проводятся творческие и интеллектуальные конкурсы, форумы, состязания и тематические встречи.