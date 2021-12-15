Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нурлана Нигматулина 15 декабря 2021 года

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

Подготовят заключения по проектам законов Республики Казахстан «Об органах военной полиции», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам органов военной полиции».

Рассмотрят проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг» (первое чтение).