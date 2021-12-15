10:00 15.12.2021
Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нурлана Нигматулина 15 декабря 2021 года
Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента РК проходит пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, передает Zakon.kz.
Депутаты рассмотрят ряд вопросов.
Подготовят заключения по проектам законов Республики Казахстан «Об органах военной полиции», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам органов военной полиции».
Рассмотрят проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг» (первое чтение).