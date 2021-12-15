Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:00 15.12.2021

Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нурлана Нигматулина 15 декабря 2021 года

законопроекты, Парламент РК Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента РК проходит пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, передает Zakon.kz.

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

Подготовят заключения по проектам законов Республики Казахстан «Об органах военной полиции», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам органов военной полиции».

Рассмотрят проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг» (первое чтение).

Анастасия Стативкина
Мажилис Нигматулин Нурлан
В Алматы появился новый «Арбат»
14.12.2021
Астрологи назвали три знака зодиака, представители которых не спешат с браком
14.12.2021
Пособия для детей с инвалидностью не учитываются при определении совокупного дохода семьи — Минтруда
14.12.2021
Курс доллара снова вырос на торгах
14.12.2021
Около 13 млн тенге выплатила СК «Евразия» за угнанный автомобиль
14.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости