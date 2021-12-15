«Мы готовы дать бой»: игроки ВК «Алтай» о грядущем чемпионате мира

Первая схватка «Алтая» пройдет с бразильским «Минасом» сегодня в 18:00.

В преддверии чемпионата нам удалось поговорить с капитаном Саной Анаркуловой, Кристиной Аниконовой, Мадиной Бекет и главным тренером клуба Марко Гришичем. О том, какие эмоции испытали девушки после победы и какие планы строят на клубный чемпионат мира, читайте в материале корреспондента Zakon.kz.

Чемпионы Азии

— Недавно вы одержали историческую для клуба победу в чемпионате Азии. Расскажите, пожалуйста, какие испытывали эмоции во время турнира?

Сана: Азиатский клубный чемпионат был очень важен для нас, потому что мы много раз пытались его выиграть. Мы всегда были где-то рядом, но чего-то не хватало. В этот раз мы готовились уже намеренно, как в физическом, так и психологическом плане. Знали, что должны победить.

Кристина: Было интересно и очень долгожданно. Мы пропустили один сезон из-за ковида, когда не было международных соревнований, и не могли пропустить шанс показать, на что способны, на этом чемпионате.

Мадина: Для меня это был совершенно новый уровень и новый опыт. Я впервые выступала на такой арене, еще и первым либеро. Мы очень много работали в преддверии к чемпионату. В каждую тренировку, каждую игру было вложено много сил.

Сана Анаркулова – капитан команды «Алтай-1»/Фото:Пресс-служба «Алтай-1»

— С каким настроем вы ехали на чемпионат?

Марко: Не могу сказать, что мы заранее ожидали победы, но мы верили в это. Когда приехали, просто решили брать турнир шаг за шагом. И чем лучше у нас получалось, тем больше мы верили. В итоге все-таки добились своего.

Сана: Настраивались на то, что будет тяжело. Там играют лучшие команды, чемпионы своих стран, и никто из них просто так не уступит. Мы знали, что будет борьба, и готовились идти к победе через боль, через пот.

Мадина: Тренер сказал, что должны поверить в себя. И, конечно, мы верили.

Марко Гришич – главный тренер «Алтай-1»/Фото: Пресс-служба «Алтай-1»

— В этот раз участвующих федераций было меньше, чем обычно. Это как-то облегчило вам задачу?

Сана: Из-за коронавируса не приехали команды Японии и Китая, но были и другие соперники.

Марко: Мы выиграли две тайские команды, которые не побеждали прежде. Для нас это важное достижение.

Чемпионы мира

— Уже скоро вы поедете на мировой клубный чемпионат. Какой у вас настрой?

Кристина: Фантастический! Мы понимаем, что там участвуют лучшие команды мировой лиги, и трезво оцениваем свои силы. Будет тяжело, но мы готовы дать бой.

Мадина: Покажем все, на что способны!

Кристина Аниконова – нападающая «Алтай-1»/Фото: Пресс-служба «Алтай-1»

— Скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, нужно для того, чтобы вывести волейбол в Казахстане на новый уровень?

Марко: Я вижу, что с каждым годом уровень поднимается. Я бы хотел видеть больше легионеров. Многие считают, что они забирают места у домашних игроков, но это не так. В Италии, Турции легионеров много, и у них очень сильные сборные. Легионеры приходят в состав и поднимают уровень за счет своего опыта.

Сана: В дублирующих составах много молодых и перспективных девочек. Я думаю, с этого все и начинается — должна быть достойная смена. Не так, что один состав отыграл и ушел на пенсию или в декретный отпуск, и все. Плавная смена поколений уже отлажена у нас. Было бы здорово, чтобы так было и в других клубах.

Мадина Бекет – лучший либеро клубного чемпионата Азии/Фото: Пресс-служба «Алтай-1»

Напомним, в начале этого месяца «Алтай» объявил о партнерстве с онлайн-букмекером №1 в Казахстане — компанией Parimatch. Логотип бренда появится на игровой форме команды и домашней площадке клуба.