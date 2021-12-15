10:16 15.12.2021
Изменились правила сертификации бухгалтеров
Фото: Параграф
Министр финансов РК приказом от 2 декабря 2021 года внес изменения в Правила повышения квалификации и сертификации профбухгалтеров, сообщает Zakon.kz.
В частности, уточняется, что профессиональный бухгалтер проходит курсы повышения квалификации в количестве 120 часов обучения за три года, но не менее 20 часов в год.
Данный период начинается с года, следующего за годом получения сертификата профессионального бухгалтера.
Правила сертификации предусматривают, что с 2022 года кандидаты в профессиональные бухгалтеры сдают 6 экзаменов по следующим дисциплинам:
финансовый учет и отчетность по международным стандартам финансовой отчетности;
управленческий учет;
финансы и финансовый менеджмент;
налоги;
право (гражданское право, банковское дело, страховое и пенсионное законодательство);
этика.
Полный текст документа можно посмотреть здесь.