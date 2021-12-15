Изменились правила сертификации бухгалтеров

В частности, уточняется, что профессиональный бухгалтер проходит курсы повышения квалификации в количестве 120 часов обучения за три года, но не менее 20 часов в год.

Данный период начинается с года, следующего за годом получения сертификата профессионального бухгалтера.

Правила сертификации предусматривают, что с 2022 года кандидаты в профессиональные бухгалтеры сдают 6 экзаменов по следующим дисциплинам:

финансовый учет и отчетность по международным стандартам финансовой отчетности; управленческий учет; финансы и финансовый менеджмент; налоги; право (гражданское право, банковское дело, страховое и пенсионное законодательство); этика.

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