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Законодательство РК
10:16 15.12.2021

Изменились правила сертификации бухгалтеров

правила квалификация Фото: Параграф
Министр финансов РК приказом от 2 декабря 2021 года внес изменения в Правила повышения квалификации и сертификации профбухгалтеров, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что профессиональный бухгалтер проходит курсы повышения квалификации в количестве 120 часов обучения за три года, но не менее 20 часов в год.

Данный период начинается с года, следующего за годом получения сертификата профессионального бухгалтера.

Правила сертификации предусматривают, что с 2022 года кандидаты в профессиональные бухгалтеры сдают 6 экзаменов по следующим дисциплинам:

  1. финансовый учет и отчетность по международным стандартам финансовой отчетности;

  2. управленческий учет;

  3. финансы и финансовый менеджмент;

  4. налоги;

  5. право (гражданское право, банковское дело, страховое и пенсионное законодательство);

  6. этика.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Лариса Черненко
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