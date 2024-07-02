В Казахстане изменились правила сертификации кандидатов в профессиональные бухгалтеры

Приказом министра финансов от 26 июня 2024 года внесены изменения в ряд документов, касающихся сертификации кандидатов в профессиональные бухгалтеры, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что организация по сертификации осуществляет разработку, издание и распространение материалов по программам сертификации кандидатов в профессиональные бухгалтеры, организует экзаменационный процесс в соответствии положением о порядке организации и проведения экзаменов по сертификации профессионального бухгалтера совместно с аккредитованной профессиональной организацией бухгалтеров, заключившей соглашение о взаимодействии.

При этом материалы по программам сертификации состоят из экзаменационных модулей (не подлежащих распространению и изданию), а также учебных материалов.

Кандидаты в профессиональные бухгалтеры сдают экзамены по следующим дисциплинам:

финансовый учет и отчетность по международным стандартам финансовой отчетности;

управленческий учет;

финансы и финансовый менеджмент;

налоги;

право (гражданское право, банковское дело, страховое и социальное законодательство);

этика.

Кроме того, увеличен общий суммарный ("проходной") балл для сдачи экзамена. Теперь он составляет не менее 75 баллов вместо 50 баллов из 100 возможных баллов;

Уточняется, что экзаменационный билет будет состоять из пяти заданий. Четыре из этих заданий, содержащие одинаковое количество теоретических и практических вопросов, теперь могут оцениваться по значимости от 5 до 30 баллов за одно задание вместо ранее обязательных 20 баллов. Пятое задание также содержит 20 тестовых вопросов (по одному баллу за каждый ответ).

При этом по дисциплине "Финансовый учет и отчетность" по международным стандартам финансовой отчетности одним из четырех заданий является составление консолидированного бухгалтерского баланса либо консолидированного отчета о прибылях и убытках.

Указывается, что экзаменационные билеты обновляются на каждый экзамен. Экзаменационный билет с правильными ответами прошлых экзаменов публикуется на интернет-ресурсе профессиональной организации, с которой заключено соглашение о взаимодействии.

При этом кандидат в профессиональные бухгалтеры, сдавший квалификационный экзамен на адвоката или нотариуса, либо судью, освобождается от сдачи экзамена по дисциплине "Право".

Для регистрации на сертификацию кандидат в профессиональные бухгалтеры за исключением лица, имеющего квалификационное свидетельство о присвоении квалификации "аудитор", выданное квалификационной комиссией по аттестации кандидатов в аудиторы, представляет следующие документы:

заявление с указанием названия дисциплины (дисциплин);

копия документа, удостоверяющего личность;

нотариально заверенная копия документа, подтверждающая высшее образование;

заверенные нотариально или кадровой службой, или работодателем копии документов, подтверждающих стаж работы не менее последних трех лет в области бухгалтерской, экономической, финансовой, аудиторской, контрольно-ревизионной, учетно-аналитической работы или в области научно-преподавательской деятельности по бухгалтерскому учету и аудиту в учебных заведениях высшего, послесреднего, технического и профессионального образования;

нотариально заверенная копия документа, подтверждающего сдачу квалификационного экзамена на адвоката или нотариуса, либо судью (при его наличии);

копии соответствующих международных сертификатов (при их наличии);

письменное уведомление или иной документ о сдаче отдельных экзаменов (при его наличии).

Допускается проведение экзамена в режиме онлайн. При проведении экзамена в режиме онлайн комиссия имеет собственный или арендованный дистанционный веб-портал (платформу), обеспечивающий непрерывный и качественный порядок проведения экзамена в режиме онлайн и доступ к нему независимых наблюдателей.

Количество участников на экзамене в режиме онлайн составляет не более 10 человек.

Для последующей идентификации и подтверждения участия кандидатов в профессионального бухгалтера перед тестированием наблюдатели фотографируют кандидата с удостоверением личности.

Кандидат в профессиональные бухгалтеры, претендующий на сдачу экзамена в режиме онлайн, должен соответствовать нижеперечисленным требованиям:

соблюдать академическую честность, не допускающую факт списывания и обмана;

иметь компьютер или ноутбук, а также возможность подключится к интернету с проходимостью не менее 70 килобита в секунду;

отсутствие на рабочем месте в часы сдачи экзамена мобильных средств (пейджеры, сотовые телефоны, планшеты), проводных и беспроводных наушников, шпаргалок, учебников, методической литературы, рабочих тетрадей;

обеспечить подключение двух камер или второе подключение с телефона для демонстрации рабочего стола экрана и имеющихся предметов на столе кандидата с организацией трансляции второй камеры на камеру, отражающую лицо, а также обеспечить запись видео поведения кандидата для представления комиссии;

не переключать экран с формы экзамена на другие программы, не открывать программы совместного просмотра, социальных сетей, мобильных приложений, веб-сервисов для мгновенного обмена сообщениями.

При нарушении указанных требований повторная сдача экзамена допускается через шесть месяцев.

Выдача сертификата профессионального бухгалтера осуществляется не позднее 14 календарных дней с даты получения положительного результата по последней дисциплине сертификации.

При утере профессиональным бухгалтером оригинала сертификата профессионального бухгалтера копия (дубликат) выдается не позднее 14 рабочих дней со дня получения заявления профессионального бухгалтера с предоставлением соответствующих документов.

Также установлено, что срок хранения документов, представленных при регистрации на сертификацию кандидатом в профессиональные бухгалтеры, составляет не менее пяти лет только для документов, представленных на бумажном носителе, а на электронном носителе – не менее 15 лет с даты оформления.

Приказ вводится в действие с 30 августа 2024 года.