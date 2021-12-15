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Законодательство РК
10:54 15.12.2021

Зарплаты бюджетников вырастут с 1 января 2022 года

зарплаты бюджетников Фото: Zakon.kz
Правительство РК приняло постановление от 6 декабря 2021 года, которым вносятся изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz.

Тарифные ставки изменятся следующим образом:

1. Педагогов организаций образования, за исключением организаций высшего или послевузовского образования, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ставок:

  • с 1 января 2022 года в размере 1,75;

  • с 1 января 2023 года в размере 2,0.

2. Работников управленческого, основного персоналов государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости, за исключением медицинских и фармацевтических работников, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ставок:

  • с 1 января 2022 года в размере 1,75;

  • с 1 января 2023 года в размере 2,0.

3. Медицинских и фармацевтических работников определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ставок:

специалисты высшего уровня квалификации (управленческий персонал блока А, основной персонал блока В1, В2):

  • с 1 января 2022 года в размере 2,63;

  • с 1 января 2023 года в размере 2,73.

4. Гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий:

  • с 1 января 2022 года в размере 1,23;

  • с 1 января 2023 года в размере 1,45;

  • с 1 января 2024 года в размере 1,71;

  • с 1 января 2025 года в размере 2,0.

Постановление вводится в действие с 1 января 2022 года.

Лариса Черненко
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