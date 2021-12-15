Зарплаты бюджетников вырастут с 1 января 2022 года
Тарифные ставки изменятся следующим образом:
1. Педагогов организаций образования, за исключением организаций высшего или послевузовского образования, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ставок:
с 1 января 2022 года в размере 1,75;
с 1 января 2023 года в размере 2,0.
2. Работников управленческого, основного персоналов государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости, за исключением медицинских и фармацевтических работников, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ставок:
с 1 января 2022 года в размере 1,75;
с 1 января 2023 года в размере 2,0.
3. Медицинских и фармацевтических работников определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ставок:
специалисты высшего уровня квалификации (управленческий персонал блока А, основной персонал блока В1, В2):
с 1 января 2022 года в размере 2,63;
с 1 января 2023 года в размере 2,73.
4. Гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий:
с 1 января 2022 года в размере 1,23;
с 1 января 2023 года в размере 1,45;
с 1 января 2024 года в размере 1,71;
с 1 января 2025 года в размере 2,0.
Постановление вводится в действие с 1 января 2022 года.