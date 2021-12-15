Нигматулин: Законопроект расширит участие граждан на фондовом рынке

Законопроектом, в частности, предусматривается переход на гибкую тарификацию по обязательному автострахованию, учитывающую историю страховых случаев страхователя.

По мнению cпикера Мажилиса Нурлана Нигматулина, гибкость системы тарифных коэффициентов могла бы стимулировать соблюдение автолюбителями правил дорожного движения.

К примеру, страховка для водителя, допустившего превышение скорости, класс страхования должен быть ниже, т.е. страховка дороже, чем для водителя, кто забыл включить габаритные огни.

Можно предусмотреть такой критерий для снижения стоимости страховки? Действующая информационная система учета нарушений позволяет вести базу данных в разрезе видов нарушений и есть ли возможность интегрироваться с единой страховой базой данных? – адресовал вопрос спикер Мажилиса представителям Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и МВД.

Получив утвердительный ответ о готовности и возможности доработать информационную систему, Нурлан Нигматулин подчеркнул важность детальной проработки этого вопроса с учетом возможного вступления в силу этой нормы с 2023 года.

Может появиться и еще одна возможность для автолюбителей. Депутаты предлагают включить в законопроект нормы по упрощенной процедуре урегулирования страхового случая при ДТП. При ДТП и в случае отсутствия пострадавших, при взаимном согласии автовладельцев, возможно оформление протокола без вызова полиции и без судебного решения, что позволит получить страховую выплату в ускоренном и упрощенном виде.

Подчеркнув прогрессивность и необходимость предложенной депутатами нормы, спикер Мажилиса отметил, что сейчас именно в таких случаях водители, избегая бюрократических процедур, разрешают ситуацию сами.

До второго чтения соответствующие поправки будут внесены в законопроект.

Особое внимание в ходе обсуждения законопроекта уделено вопросам расширения участия населения в рынке ценных бумаг, в т.ч. в процессах приватизации через IPO.

Еще в 2012 году Елбасы поставил задачу об участии наших граждан в процессах приватизации через IPO. В этом году президент страны на заседании Высшего совета по реформам поставил задачу возобновить программу «Народного IPO», реализуя акции в первую очередь физическим лицам – гражданам Казахстана, чтобы каждый имел возможность получить часть национального богатства. Нурлан Нигматулин

По словам спикера Мажилиса, фондовый рынок должен быть не просто местом перераспределения капитала, как это происходит сейчас, а стать одним из дополнительных источников доходов населения.