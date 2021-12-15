Казахстан ведет переговоры с США по поставкам вакцины Pfizer

Мы провели несколько переговоров касательно сотрудничества по вопросам коронавируса. Мы также обсуждали вопросы сотрудничества в сфере разработки отечественной вакцины QazVac. Я думаю, что партнерство в рамках пандемии будет усиливаться. Помощник Государственного секретаря США Дональд Лу

Также, по словам помощника Госсекретаря, сегодня США могут посещать только те граждане, которые получили вакцины, одобренные в Соединенных Штатах или зарегистрированные в ВОЗ.

На самом деле я думаю, что Казахстан не нуждается в помощи по вакцинам. Вы производите собственную вакцину. Но в рамках новых ограничений при поездке в США существуют потребности в конкретных вакцинах. Мы хотели бы помочь, если сможем. Помощник Госсекретаря США

Вице-министр иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин подробнее рассказал об идущих переговорах по поставке вакцин из США.