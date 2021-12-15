12:48 15.12.2021
Казахстан ведет переговоры с США по поставкам вакцины Pfizer
Фото: Zakon.kz
О переговорах касательно приобретения Казахстаном вакцины Pfizer рассказал на заседании комиссии по расширенному стратегическому партнерству помощник Госсекретаря США Дональд Лу, сообщает Zakon.kz.
Мы провели несколько переговоров касательно сотрудничества по вопросам коронавируса. Мы также обсуждали вопросы сотрудничества в сфере разработки отечественной вакцины QazVac. Я думаю, что партнерство в рамках пандемии будет усиливаться. Помощник Государственного секретаря США Дональд Лу
Также, по словам помощника Госсекретаря, сегодня США могут посещать только те граждане, которые получили вакцины, одобренные в Соединенных Штатах или зарегистрированные в ВОЗ.
На самом деле я думаю, что Казахстан не нуждается в помощи по вакцинам. Вы производите собственную вакцину. Но в рамках новых ограничений при поездке в США существуют потребности в конкретных вакцинах. Мы хотели бы помочь, если сможем.Помощник Госсекретаря США
Вице-министр иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин подробнее рассказал об идущих переговорах по поставке вакцин из США.
Когда-то американцы предложили оказать нам гуманитарную помощь и выделить 2 млн доз. Какую вакцину, не конкретизировали, говорили то Pfizer, то Moderna. Параллельно наш Минздрав вел переговоры о коммерческой поставке. То есть дозы Pfizer, которые сейчас к нам поступили, это идет в рамках коммерческой поставки, а те вакцины, про которые американцы говорили, что это будет гуманитарная помощь, по ним переговоры продолжаются. У нас идет вакцинация, «Спутник V» и другие, поэтому они немножко переориентировали те объемы на другие страны, где вообще нет вакцин, где их не хватает. Тем не менее сейчас переговоры о поставках продолжаются, этот вопрос не закрыт, насколько я знаю.Акан Рахметуллин