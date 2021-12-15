Усилить контроль за онлайн-казино попросил депутат

Озвучивая депутатский запрос к заместителю премьер-министра РК Ералы Тугжанову и главе Агентства по финмониторингу Жанату Эльманову, мажилисмен рассказал, что продолжает увеличиваться интерес населения Казахстана к азартным играм и пари в сети Интернет. Все более актуальной становится проблема вовлечения молодого населения в азартные игры и пари в онлайн-пространстве.

Он напомнил, что с июля 2020 года в рамках Закона РК «Об игорном бизнесе» для снижения негативного влияния азартных игр и пари введена возможность самостоятельно ограничить себя путем подачи заявления.

По информации Минкультуры, за полтора года в список включено более 430 человек, из которых 50% не достигает 30 лет, что свидетельствует о высокой вовлеченности молодежи в азартные игры. В соответствии с Законом РК «Об игорном бизнесе» запрещается деятельность электронного казино и интернет-казино. Также, согласно Закону РК «О рекламе», запрещается реклама электронного казино и интернет-казино. Елнур Бейсенбаев

По данным социсследований, основной причиной зависимости является легкий способ заработка, желание разбогатеть, ничего не делая.

По словам депутата, преступления на почве игромании в Казахстане шокируют своей жестокостью.

Так, в апреле 2018 года в городе Шымкенте задержан постоянный игрок игорных заведений, который после крупного проигрыша, находясь в эмоционально подавленном состоянии, совершил убийство матери и деда. В том же году в Нур-Султане был задержан гражданин, который убил свою сожительницу из-за того, что она проиграла все накопленные денежные сбережения. Кроме того, по информации Агентства по финмониторингу, недавно был задержан финдиректор оператора связи Kcell, который в течение последних трех лет преступным путем похитил 450 млн тг и проиграл все у букмекеров. Елнур Бейсенбаев

Вместе с тем, как добавил парламентарий, работа нелегальных онлайн-казино и не всегда прозрачные финансовые потоки букмекерских контор создают риски для отмывания преступных доходов.

Например, в 2020 году в Мангистау сотрудник банка незаконно похитил со счетов клиентов более 90 млн тг и основную часть средств обналичил через букмекерскую контору.

С начала 2017 года уполномоченным органом в сфере информации по нарушениям, связанным с деятельностью и рекламой интернет-казино, подготовлено 188 реагирующих документов в отношении 4094 интернет-ресурсов и ссылок, в том числе с начала 2021 года по настоящее время в отношении 2223 интернет-ресурсов и ссылок. Однако принимаемые госорганами меры по блокированию не приводят к снижению числа интернет-ресурсов азартных игр, поскольку после блокирования создаются новые сайты. В связи с этим мы считаем, что наибольшее опасение до сих пор вызывает недостаточное урегулирование мер противодействия деятельности интернет-казино, рекламы азартных игр и пари. Елнур Бейсенбаев

В качестве примера эффективного регулирования депутат привел ряд стран, где более жестко установлены меры в отношении деятельности в сфере азартных игр.

Так, в США в большинстве штатов деятельность интернет-казино запрещена, и финансовые организации не могут обслуживать счета граждан, которые делают ставки в интернет-казино. В КНР запрещена деятельность и реклама интернет-казино, а также других сайтов, предлагающих азартные развлечения. За нарушение закона предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В связи с этим мажилисмен считает, что необходимо усилить противодействие деятельности интернет-казино и ограничить рекламу азартных игр и пари.

В частности, следует: