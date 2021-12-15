Супружеский пенсионный аннуитет появится в Казахстане

Представляя поправки депутатам, председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала, что основной целью документа является развитие страхового рынка и рынка ценных бумаг путем внедрения новых продуктов, дальнейшей цифровизации услуг, повышения качества защиты прав потребителей и инвесторов, приведение действующего законодательства в соответствие с наилучшими международными практиками.

Первый блок законопроекта направлен на дальнейшее комплексное развитие страхового сектора. Страховой сектор демонстрирует стабильный рост страховых премий и высокую финансовую устойчивость. Активы страхового рынка выросли на 76% за последние три года и составляют по состоянию на ноябрь этого года 1,7 трлн тг, или 2,3% от ВВП. Во-первых, для дальнейшего развития накопительного страхования законопроектом предусматривается внедрение новых социально важных продуктов страхования жизни: накопительного страхования жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы и совместного (супружеского) пенсионного аннуитета. Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка

По ее словам, накопительный продукт страхования жизни в рамках ГОНС в отличие от банковского депозита предоставляет дополнительно страховую защиту. В случае смерти родителя или потери им трудоспособности страховая компания будет гарантировать полную оплату стоимости обучения ребенка вне зависимости от накопленной суммы.

Второй продукт – это совместный (супружеский) пенсионный аннуитет. Совместный аннуитет позволит объединить пенсионные накопления супружеской пары или близких родственников для покупки пенсионного аннуитета. Если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки пенсионного аннуитета, а у второго имеется излишек, то совместный пенсионный аннуитет позволит им обоим получать пожизненные выплаты. В ряде стран совместный аннуитет даже является обязательным видом страхования. Мадина Абылкасымова

Второе направление законопроекта — это повышение доступности страховых услуг путем дальнейшей цифровизации страховой отрасли. С начала 2019 года автовладельцы имеют возможность заключить договор обязательного автострахования в онлайн-режиме. В настоящее время по обязательному автострахованию 100% договоров заключается в электронной форме.

Важным новшеством законопроекта является внедрение механизма гибкой тарификации по обязательному автострахованию. Действующие страховые тарифы установлены законодательно в 2007 году и с того момента не обновлялись.

Переход к гибкой системе тарификации позволит автоматически обновлять и актуализировать страховые тарифы с учетом фактической аварийности в разрезе регионов Казахстана.

В-третьих, законопроектом предлагается развитие вмененного страхования для защиты населения от профессиональных ошибок и некачественных услуг предпринимателей. Законопроект предусматривает полномочия Агентства по утверждению типовых условий договоров вмененного страхования. Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка

Она указала, что на основании данных требований отраслевые министерства разработают типовые договоры по страхованию отдельных видов деятельности.

В-четвертых, законопроектом расширяется перечень гарантируемых классов страхования в целях повышения доверия к сектору. Гарантия Фонда гарантирования страховых выплат будет распространяться на все обязательные и социально значимые классы страхования, включая совместные пенсионные аннуитеты и страхование жизни в рамках ГОНС. Сейчас гарантия фонда охватывает только пять видов страхования. Мадина Абылкасымова

Еще одно направление — это повышение качества защиты прав потребителей страховых услуг. Для этого законопроектом предусматривается введение обязательного досудебного урегулирования страховым омбудсменом разногласий клиентов со страховой организацией. Будут повышены требования к квалификации страхового омбудсмена и установлены минимальные требования к персоналу его офиса.

Второй блок законодательных инициатив направлен на дальнейшее развитие казахстанского фондового рынка. В частности, законопроект предусматривает, что только лицензируемые брокеры и дилеры смогут оказывать услуги инвестиционного консультирования и посредничества на рынке, в том числе на рынке Форекс. Вводится требование для казахстанских брокеров об обязательной оценке инвестиционного профиля клиента.

Другой важной инициативой в вопросе защиты прав инвесторов на фондовом рынке является совершенствование системы корпоративного управления в казахстанских компаниях. Уточняется порядок определения справедливой стоимости акций при их выкупе мажоритарным акционером, порядок проведения дробления акций, а также вводится защита активов клиентов брокеров и управляющих инвестиционным портфелем от наложения арестов и взысканий по долгам последних.

Также законопроектом предусматривается усовершенствование инфраструктуры фондового рынка. Планируется интеграция информсистем Центрального депозитария с базой данных депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи. Предусматривается возможность получения инвестдохода от управления деньгами, аккумулированными в депозитарии и принадлежащими инвесторам, сведения о которых отсутствуют, и дальнейшая цифровизация фондового рынка.

Значительное место в законопроекте занимает блок поправок, направленных на создание эффективной системы хеджирования рисков казахстанских компаний. Вдобавок для оптимизации подходов к регулированию и надзору профучастников рынка ценных бумаг, деятельность которых не характеризуется повышенными рисками, законопроектом предусматривается внедрение пропорционального регулирования участников.

Регулирование предполагает установление дифференцированных требований в зависимости от их системной значимости и масштабов деятельности.

Для дальнейшего совершенствования процесса согласования руководящих работников банков, банковских холдингов предусмотрена выдача комплексного предварительного согласия регулятора на назначение руководящего работника на ряд должностей до его назначения в финансовой организации.

Разработчики уверены, что законопроект в целом позволит обеспечить динамичный рост страхового и фондового рынков для развития экономики и повышения благосостояния граждан.

Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в три кодекса и 27 законов.