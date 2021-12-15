15:18 15.12.2021
Экс-замакима Тараза Кайсара Сарытая экстрадируют из Грузии
Фото: Zakon.kz
Бывшего заместителя акима Тараза Кайсара Сарытая, объявленного в международный розыск, экстрадируют из Грузии, передает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.
Территориальным департаментом по Жамбылской области осуществлялся международный розыск бывшего заместителя акима Тараза Сарытая К.А., подозреваемого в совершении коррупционных преступлений, предусмотренных ст. 189 ч. 4 п. 2, ст. 362 ч. 4 п. 3 УК РК.
Фото: Пресс-служба Антикоррупционной службы
В результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках международного сотрудничества правоохранительными органами Грузии совместно с Антикоррупционной службой и НЦБ Интерпола МВД РК Сарытай К.А. задержан на территории Грузии и заключен под стражу.Пресс-служба Антикоррупционной службы
В ведомстве отметили, что в настоящее время осуществляется процедура экстрадиции бывшего заместителя акима Тараза в Казахстан.