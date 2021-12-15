Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:18 15.12.2021

Экс-замакима Тараза Кайсара Сарытая экстрадируют из Грузии

экстрадиция, задержание Фото: Zakon.kz
Бывшего заместителя акима Тараза Кайсара Сарытая, объявленного в международный розыск, экстрадируют из Грузии, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Территориальным департаментом по Жамбылской области осуществлялся международный розыск бывшего заместителя акима Тараза Сарытая К.А., подозреваемого в совершении коррупционных преступлений, предусмотренных ст. 189 ч. 4 п. 2, ст. 362 ч. 4 п. 3 УК РК.

рк, грузия, экстрадиция

Фото: Пресс-служба Антикоррупционной службы

В результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках международного сотрудничества правоохранительными органами Грузии совместно с Антикоррупционной службой и НЦБ Интерпола МВД РК Сарытай К.А. задержан на территории Грузии и заключен под стражу.Пресс-служба Антикоррупционной службы

В ведомстве отметили, что в настоящее время осуществляется процедура экстрадиции бывшего заместителя акима Тараза в Казахстан.

Динара Халдарова
Антикор Жамбылская область Тараз
На Кашагане планируют переработку еще 2 млрд кубометров газа в год
14.12.2021
Гололед и сильный ветер ожидаются в Казахстане
14.12.2021
16 декабря в Алматы запустят праздничный салют
14.12.2021
Карантинные ограничения смягчили в СКО
14.12.2021
Президенту представили отчет о социально-экономическом развитии страны
14.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости