Экс-замакима Тараза Кайсара Сарытая экстрадируют из Грузии

Об этом сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Территориальным департаментом по Жамбылской области осуществлялся международный розыск бывшего заместителя акима Тараза Сарытая К.А., подозреваемого в совершении коррупционных преступлений, предусмотренных ст. 189 ч. 4 п. 2, ст. 362 ч. 4 п. 3 УК РК.

Фото: Пресс-служба Антикоррупционной службы

В результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках международного сотрудничества правоохранительными органами Грузии совместно с Антикоррупционной службой и НЦБ Интерпола МВД РК Сарытай К.А. задержан на территории Грузии и заключен под стражу. Пресс-служба Антикоррупционной службы

В ведомстве отметили, что в настоящее время осуществляется процедура экстрадиции бывшего заместителя акима Тараза в Казахстан.