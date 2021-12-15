Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:42 15.12.2021

Тарифы по автострахованию могут снизить в Казахстане

Страховка, ДТП Фото: pixabay
Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финрынка Мадина Абылкасымова в Мажилисе рассказала о возможности снижения тарифов по автострахованию в некоторых регионах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что в стране тарифы на обязательное автострахование были утверждены в 2007 году и с тех пор не менялись.

Сейчас законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг» предлагается два коэффициента: перевести на подзаконный уровень и перейти на гибкую тарификацию. Предусматривается введение двух коэффициентов – это коэффициент убыточности и коэффициент «бонус-малус» (дословно «хороший-плохой», это система тарифных коэффициентов, применяемых в страховом бизнесе. – Прим. ред.) Сама формула и другие коэффициенты останутся на уровне самого закона. Мы предлагаем по гибкому механизму сделать связь между коэффициентом убыточности и реальной статистикой аварийности в регионах. Мадина Абылкасымова

По ее словам, показатель аварийности в регионах разный: в Северо-Казахстанской области — 20%, в Алматы — 58%, в Нур-Султане — 61%.

Соответственно, и тарифы должны быть разные. Если посмотреть международную практику, то они применяют среднюю убыточность 65%, то есть она устанавливается для страховой организации, соответственно, страховая, если в регионе меньше аварийность, она должна пересмотреть и снизить свои тарифы. При переходе на этот механизм мы ожидаем, что в большинстве регионов тарифы по автострахованию снизятся. В Алматы, Нур-Султане, где высокий уровень аварийности, тарифы останутся примерно на таком же уровне. Мадина Абылкасымова

Она отметила, что введение такой градации позволит стимулировать водителей не нарушать правила дорожного движения.

По коэффициенту «бонус-малус», который отражает скидки для водителей в зависимости от классности вождения, есть 13 классов вождения. Если водитель находится в 13 классе и у него не было ДТП, то ему предоставляются определенные скидки. Если он совершит хоть одно ДТП, то его класс понижается. Это станет стимулом для водителей соблюдать правила дорожного движения.Мадина Абылкасымова
Мадина Мамырханова
АРРФР Мажилис Абылкасымова Мадина Казахстан
На Кашагане планируют переработку еще 2 млрд кубометров газа в год
14.12.2021
Гололед и сильный ветер ожидаются в Казахстане
14.12.2021
16 декабря в Алматы запустят праздничный салют
14.12.2021
Карантинные ограничения смягчили в СКО
14.12.2021
Президенту представили отчет о социально-экономическом развитии страны
14.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости