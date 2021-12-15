15:42 15.12.2021
Тарифы по автострахованию могут снизить в Казахстане
Фото: pixabay
Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финрынка Мадина Абылкасымова в Мажилисе рассказала о возможности снижения тарифов по автострахованию в некоторых регионах страны, передает корреспондент Zakon.kz.
Она напомнила, что в стране тарифы на обязательное автострахование были утверждены в 2007 году и с тех пор не менялись.
Сейчас законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг» предлагается два коэффициента: перевести на подзаконный уровень и перейти на гибкую тарификацию. Предусматривается введение двух коэффициентов – это коэффициент убыточности и коэффициент «бонус-малус» (дословно «хороший-плохой», это система тарифных коэффициентов, применяемых в страховом бизнесе. – Прим. ред.) Сама формула и другие коэффициенты останутся на уровне самого закона. Мы предлагаем по гибкому механизму сделать связь между коэффициентом убыточности и реальной статистикой аварийности в регионах. Мадина Абылкасымова
По ее словам, показатель аварийности в регионах разный: в Северо-Казахстанской области — 20%, в Алматы — 58%, в Нур-Султане — 61%.
Соответственно, и тарифы должны быть разные. Если посмотреть международную практику, то они применяют среднюю убыточность 65%, то есть она устанавливается для страховой организации, соответственно, страховая, если в регионе меньше аварийность, она должна пересмотреть и снизить свои тарифы. При переходе на этот механизм мы ожидаем, что в большинстве регионов тарифы по автострахованию снизятся. В Алматы, Нур-Султане, где высокий уровень аварийности, тарифы останутся примерно на таком же уровне. Мадина Абылкасымова
Она отметила, что введение такой градации позволит стимулировать водителей не нарушать правила дорожного движения.
По коэффициенту «бонус-малус», который отражает скидки для водителей в зависимости от классности вождения, есть 13 классов вождения. Если водитель находится в 13 классе и у него не было ДТП, то ему предоставляются определенные скидки. Если он совершит хоть одно ДТП, то его класс понижается. Это станет стимулом для водителей соблюдать правила дорожного движения.Мадина Абылкасымова