Тарифы по автострахованию могут снизить в Казахстане

Она напомнила, что в стране тарифы на обязательное автострахование были утверждены в 2007 году и с тех пор не менялись.

Сейчас законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг» предлагается два коэффициента: перевести на подзаконный уровень и перейти на гибкую тарификацию. Предусматривается введение двух коэффициентов – это коэффициент убыточности и коэффициент «бонус-малус» (дословно «хороший-плохой», это система тарифных коэффициентов, применяемых в страховом бизнесе. – Прим. ред.) Сама формула и другие коэффициенты останутся на уровне самого закона. Мы предлагаем по гибкому механизму сделать связь между коэффициентом убыточности и реальной статистикой аварийности в регионах. Мадина Абылкасымова

По ее словам, показатель аварийности в регионах разный: в Северо-Казахстанской области — 20%, в Алматы — 58%, в Нур-Султане — 61%.

Соответственно, и тарифы должны быть разные. Если посмотреть международную практику, то они применяют среднюю убыточность 65%, то есть она устанавливается для страховой организации, соответственно, страховая, если в регионе меньше аварийность, она должна пересмотреть и снизить свои тарифы. При переходе на этот механизм мы ожидаем, что в большинстве регионов тарифы по автострахованию снизятся. В Алматы, Нур-Султане, где высокий уровень аварийности, тарифы останутся примерно на таком же уровне. Мадина Абылкасымова

Она отметила, что введение такой градации позволит стимулировать водителей не нарушать правила дорожного движения.