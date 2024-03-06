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В Казахстане планируют снизить ставки по потребительским кредитам

В Казахстане хотят снизить ставки по потребительским кредитам, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 14:15 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в Мажилисе рассказала о планах снизить ставки по потребительским кредитам в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Олжас Куспеков в ходе обсуждения поправок по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков предложил снизить годовую эффективную ставку вознаграждения по потребительским кредитам.

По его словам, действующая сейчас ставка по потребительским кредитам банков и МФО составляет 56%, годовая ставка по микрозаймам – порядка 311%, а эффективная ставка – 1300%. Он поинтересовался, планируется ли снизить эти показатели. 

"Мы данный вопрос на рабочей группе обсуждали. После принятия законопроекта Агентство совместно с Нацбанком примут такое решение", – сказала Мадина Абылкасымова.

Ее ответ дополнила депутат Унзила Шапак.

"В рамках рабочих групп Мажилиса данный вопрос со стороны депутатов поднимался. Как вы уже отметили, на сегодняшний день годовая эффективная ставка по потребительским кредитам определяется нормативным постановлением Агентства. В целом депутаты пришли к единому мнению по данному вопросу – совместно с Нацбанком и АРРФР посредством их совместных приказов предлагается установление норматива по потребительским кредитам по их ставкам. Планируется снизить ставки банков второго уровня с 56% до 42%, а ставки МФО – с 56% до 50%. На сегодняшний день данное предложение находится на заключении правительства", – отметила она. 

6 марта 2024 года сообщалось, что в Казахстане значительно меняются правила предоставления кредитов населению. 

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