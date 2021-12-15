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15:21 15.12.2021

Синоптики рассказали, какой будет погода на День Независимости

погода, прогноз Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16 декабря, передает Zakon.kz.
Ожидается погода без осадков. И только на севере и востоке страны – снег, метель. Местами по стране – сильный ветер, туман.РГП «Казгидромет»

На севере, востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, западе Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Костанайской области на севере ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, на юге – туман.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, туман, на западе – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской, западе Атырауской, юге Кызылординской, севере, в горных предгорных районах Жамбылской, ночью и утром на юге, в горных, предгорных районах Туркестанской, Алматинской областей ожидается туман, ночью на востоке Атырауской области – усиление ветра 15-20 м/с. На западе, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в центре – с пыльной бурей.

Анастасия Стативкина
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