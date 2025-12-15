Снег и метель: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на День Независимости

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 16 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в праздничный выходной – на День Независимости – на страну обрушится непогода.

"Обширный северо-западный циклон сохранит свое влияние на большую часть Казахстана, в связи с этим ожидается снег, на юге республики – осадки преимущественно в виде снега. По Казахстану ожидаются гололед, усиление ветра с метелью, на западе, юго-западе страны туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан 16-18 декабря 2025 года обрушатся морозы до -28°С, снег и метель.

Материал по теме Снегопад, гололед и туман: жителей Алматы предупредили о непогоде

О том, какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент в ближайшие три дня, можете узнать по ссылке.