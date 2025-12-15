#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.38
612.6
6.54
Общество

Снег и метель: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на День Независимости

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 17:24 Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 16 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в праздничный выходной – на День Независимости – на страну обрушится непогода.

"Обширный северо-западный циклон сохранит свое влияние на большую часть Казахстана, в связи с этим ожидается снег, на юге республики – осадки преимущественно в виде снега. По Казахстану ожидаются гололед, усиление ветра с метелью, на западе, юго-западе страны туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан 16-18 декабря 2025 года обрушатся морозы до -28°С, снег и метель.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 17:24
Снегопад, гололед и туман: жителей Алматы предупредили о непогоде

О том, какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент в ближайшие три дня, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Определение и изменение национальности ребенка: важное разъяснение для казахстанцев
18:00, Сегодня
Определение и изменение национальности ребенка: важное разъяснение для казахстанцев
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник
16:11, 15 мая 2023
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник
14:57, 26 декабря 2022
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: