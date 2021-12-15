Социальная политика Казахстана: успехи и достижения за годы независимости

Арман Токтушаков подчеркивает, что за относительно короткий по историческим меркам период Казахстану удалось достичь по-настоящему значимых результатов в социальной сфере.

Так, по данным Всемирного банка, Казахстан перешел из категории стран с доходом ниже среднего уровня в категорию стран с доходом выше среднего менее чем за два десятилетия.

Накануне празднования 30-летия Независимости можно с полной уверенностью говорить о том, что в Казахстане выстроена собственная уникальная модель социального развития, ориентированная на последовательное повышение реального уровня и качества жизни граждан страны. Эксперт ИМЭП Арман Токтушаков

Благодаря эффективной социально-экономической политике Казахстану удалось достичь исторических успехов в повышении качества жизни населения, включая рост доходов и улучшение качества образования.

При этом государством осуществлялись меры для обеспечения баланса между форсированным экономическим развитием и соблюдением принципа социальной справедливости.

Если рассматривать ключевые показатели за годы независимости, прежде всего следует обратить внимание на ВВП на душу населения. Так, согласно данным Бюро нацстатистики, он увеличился в 13 раз (в 1993 году он составлял $696, в 2020 году — $9055). А по данным МВФ, ВВП на душу населения вырос в 28 раз — с $304 в 1993 году до $8,7 тыс. в 2020-м. Арман Токтушаков

Динамичный экономический рост способствовал и росту реальных доходов населения страны. Так, по официальным данным, с 1991 года средняя заработная плата граждан Казахстана выросла в 17 раз, а размер пенсии — в 10 раз.

В части демографических показателей также наблюдаются положительные результаты. Так, средняя продолжительность жизни за 30 лет увеличилась с 64 до 72 лет. Важно также обратить внимание на то, что с 1991 года население Казахстана увеличилось с 16,7 млн человек до приблизительно 18,9 млн человек к концу 2020 года.

Среди достижений в сфере развития человеческого капитала можно отметить, что за 30 лет было подготовлено свыше 3,2 млн кадров с высшим образованием. Сегодня выпуск специалистов с высшим образованием составляет 176,4 тыс. человек, в 1991 году этот показатель был равен 42,2 тыс.

Объективным показателем международного признания достижений Казахстана в социально-экономической сфере является также место страны в различных рейтингах.

Так, в рейтинге стран мира по Индексу человеческого развития (сводный показатель по трем измерениям: здоровье и долголетие, доступ к образованию и достойный уровень жизни) в прошлом году Казахстан занял 51-е место из 189 стран, в то время как в 1990 году — лишь 66-е место.

В настоящее время ключевые направления деятельности государства в социальной сфере имплементированы в Концепцию социального развития РК до 2030 года и госпрограмму «Еңбек». В рамках данных документов поддержка социальной сферы со стороны государства носит системный и последовательный характер.

В результате реализации программы «Еңбек» в прошлом году трудоустроено 437 тыс. человек. Также можно отметить, что, по данным Министерства финансов, за 2020 год существенная часть расходов госбюджета (26%) пришлась именно на социальную помощь и соцобеспечение. Арман Токтушаков

Эффективность социальной политики была ярко продемонстрирована в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. В период пандемии властями был принят комплекс оперативных мер, направленных на обеспечение занятости населения.

К примеру, работники, которые на период ЧП остались без дохода, получали от государства социальные выплаты.

По инициативе Елбасы в период пандемии был создан фонд «Birgemiz», который оказывал масштабную социальную помощь и поддержку гражданам страны, а также медицинским сотрудникам, активно боровшимся с коронавирусом.

В целом, успешная социальная модернизация страны за прошедшие 30 лет независимости создала условия для роста реального благосостояния общества и способствовала формированию динамично развивающегося рынка труда.

В условиях продолжающейся глобальной пандемии обеспечение высокого уровня соцзащиты населения стало одним из важнейших приоритетов для нашего государства.

Сегодня государственную политику в социальной сфере, заложенную Елбасы, продолжает президент Касым-Жомарт Токаев. В частности, в Послании президента РК «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» социальная повестка выдвинута в качестве одной из центральных тем. Арман Токтушаков

Таким образом, все годы независимости Казахстана политика государства в социальной сфере выстраивается на системной и последовательной основе, что дает выдающиеся результаты, надежно обеспечивая и гарантируя благополучие и достойный уровень качества жизни казахстанцев.