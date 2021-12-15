Психиатр назвал основные проявления постковидного синдрома

Об этом рассказал РБК главный психиатр Минздрава РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Зураб Кекелидзе.

Первое — это то, что человек не понимает, что плохого COVID-19 принес. <...> После коронавирусной инфекции в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто он (пациент. – Прим. ред.) неправильно оценивает свои функции. Психиатр Зураб Кекелидзе

Врач отметил, что постковидным симптомом у спортсменов может являться одышка через несколько минут после начала интенсивных занятий, которой ранее, до заболевания коронавирусной инфекцией, не наблюдалось.

Кроме того, у переболевших наблюдается частичная амнезия, когда пациенты забывают те или иные слова, а также чрезмерная раздражительность, отметил Кекелидзе.

Есть и другие нарушения, по которым мы в общем-то поняли, как врачи, что, видимо, COVID каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает. Но это условное название, проникает или нет, мы не можем сказать. Имеется в виду, а куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но то, что с центральной нервной системой заболевание COVID-19 связано, это без всякого сомнения. Психиатр Зураб Кекелидзе

Кекелидзе рассказал, что ученые провели исследование по этой теме и выяснили, что во время заболевания ковидом происходит нарушение гематоэнцефалического барьера.