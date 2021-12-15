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16:20 15.12.2021

Токаев: Независимость не досталась нам в подарок

выступление президент Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принимает участие в мероприятии по случаю 30-летней годовщины Независимости Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
День Независимости – это великий праздник, который является венцом нашей многовековой борьбы за собственную государственность, олицетворением стойкости народа, ярким воплощением его светлых устремлений в будущее.Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, независимость не досталась в подарок или по воле случая.

выступление

Фото: Скриншот видео

Ценности Независимости красной нитью проходят через многие столетия национальной истории. Наш народ всегда бережно относился к идее государственности, потому что только нация, имеющая независимое государство, в историческом плане считается успешной, поскольку сохраняет за собой выбор пути развития. Касым-Жомарт Токаев
Анастасия Московчук
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