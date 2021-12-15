Токаев: Независимость не досталась нам в подарок

День Независимости – это великий праздник, который является венцом нашей многовековой борьбы за собственную государственность, олицетворением стойкости народа, ярким воплощением его светлых устремлений в будущее. Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, независимость не досталась в подарок или по воле случая.

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