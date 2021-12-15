16:20 15.12.2021
Токаев: Независимость не досталась нам в подарок
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принимает участие в мероприятии по случаю 30-летней годовщины Независимости Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
День Независимости – это великий праздник, который является венцом нашей многовековой борьбы за собственную государственность, олицетворением стойкости народа, ярким воплощением его светлых устремлений в будущее.Касым-Жомарт Токаев
По словам президента, независимость не досталась в подарок или по воле случая.
Фото: Скриншот видео
Ценности Независимости красной нитью проходят через многие столетия национальной истории. Наш народ всегда бережно относился к идее государственности, потому что только нация, имеющая независимое государство, в историческом плане считается успешной, поскольку сохраняет за собой выбор пути развития. Касым-Жомарт Токаев