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Законодательство РК
19:48 15.12.2021

Ряд представителей крупного бизнеса получил государственные награды

Резиденция президента РК Фото: Акорда
В канун 30-летия Независимости Республики Казахстан в соответствии с Указом Президента страны Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны большой группе представителей казахстанского бизнеса вручены государственные награды, сообщает Zakon.kz.

Высокое звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено генеральному директору ТОО «Казцинк» Александру Хмелеву.

Орденом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев» награжден председатель Совета директоров TOO «Bazis Holding Сompany» Александр Белович.

Орден «Барыс» І степени вручен президенту АО «ТНК «Казхром» Арману Есенжулову и акционеру – основателю ENRC PLC Александру Машкевичу.

Кавалерами ордена «Барыс» II степени стали Президент федерации тенниса РК Булат Утемуратов и президент ТОО «Саутс-Ойл» Серикжан Сейтжанов.

Орден «Барыс» IІI степени вручен учредителю ТОО «YDD Corporation» Ерлану Нигматулину, председателю Совета директоров ТОО «Казахмыс Холдинг» Эдуарду Огаю, председателю правления АО «Самрук-Казына» Алмасадаму Саткалиеву.

Ордена «Достық» II степени удостоен председатель правления АО «Kaspi.kz» Михаил Ломтадзе.

Константин Вноровский
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