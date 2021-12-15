Ряд представителей крупного бизнеса получил государственные награды
Высокое звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено генеральному директору ТОО «Казцинк» Александру Хмелеву.
Орденом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев» награжден председатель Совета директоров TOO «Bazis Holding Сompany» Александр Белович.
Орден «Барыс» І степени вручен президенту АО «ТНК «Казхром» Арману Есенжулову и акционеру – основателю ENRC PLC Александру Машкевичу.
Кавалерами ордена «Барыс» II степени стали Президент федерации тенниса РК Булат Утемуратов и президент ТОО «Саутс-Ойл» Серикжан Сейтжанов.
Орден «Барыс» IІI степени вручен учредителю ТОО «YDD Corporation» Ерлану Нигматулину, председателю Совета директоров ТОО «Казахмыс Холдинг» Эдуарду Огаю, председателю правления АО «Самрук-Казына» Алмасадаму Саткалиеву.
Ордена «Достық» II степени удостоен председатель правления АО «Kaspi.kz» Михаил Ломтадзе.