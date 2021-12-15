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21:38 15.12.2021

Сборная Казахстана по футзалу уступила Узбекистану

Футболисты в игре Фото: Казахстанская федерация футбола
15 декабря в Нур-Султане футзальные сборные Казахстана и Узбекистана провели вторую товарищескую встречу, сообщает Zakon.kz.

Встреча проходила в Нур-Султане и завершилась неприятной сенсацией, итог игры – 4:6 в пользу гостей.

Начало игры не предвещало проблем для казахстанцев. За шесть минут первого тайма они забили в ворота гостей три мяча. Отличились Биржан Оразов, Альберт Акбаликов, Дуглас (6-я).

Ситуация кардинально изменилась во втором тайме, когда футболисты сборной Узбекистана забили пять мячей подряд за полтайма.

На 36-й минуте Арнольд Кнауб уменьшил разрыв, но через две минуты гости вернули себе преимущество.

Итог игры – 4:6.

В первой контрольной игре казахстанская команда выиграла со счетом 3:1.

Константин Вноровский
Казахстан Узбекистан
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