21:38 15.12.2021
Сборная Казахстана по футзалу уступила Узбекистану
Фото: Казахстанская федерация футбола
15 декабря в Нур-Султане футзальные сборные Казахстана и Узбекистана провели вторую товарищескую встречу, сообщает Zakon.kz.
Встреча проходила в Нур-Султане и завершилась неприятной сенсацией, итог игры – 4:6 в пользу гостей.
Начало игры не предвещало проблем для казахстанцев. За шесть минут первого тайма они забили в ворота гостей три мяча. Отличились Биржан Оразов, Альберт Акбаликов, Дуглас (6-я).
Ситуация кардинально изменилась во втором тайме, когда футболисты сборной Узбекистана забили пять мячей подряд за полтайма.
На 36-й минуте Арнольд Кнауб уменьшил разрыв, но через две минуты гости вернули себе преимущество.
Итог игры – 4:6.
В первой контрольной игре казахстанская команда выиграла со счетом 3:1.