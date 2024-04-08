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Вратарь сборной Казахстана по футзалу прокомментировал матч с узбеками

Вратарь сборной Казахстана по футзалу прокомментировал матч с узбеками, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 05:20 Фото: скриншот
Голкипер сборной Казахстана по футзалу Лео Игита несмотря на то, что команда не смогла обыграть сборную Узбекистана в товарищеском матче похвалил молодых игроков, сообщает Zakon.kz.

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По словам Игиты молодые игроки выходили на поле, не боясь - играли со смелостью, самое главное. "Конечно, ошибки были и будут, даже я - уже не молодой - ошибаюсь. В таких матчах набираются опыта. Сегодня, послезавтра... Потихоньку, думаю, новое поколение будет крепким на будущее. Поэтому они молодцы. Они выполнили свою задачу, несмотря на ошибки, поэтому больше плюс, чем минус", - сказал вратарь.

Он также поблагодарил болельщиков и по поводу своих эмоций во время матча отметил что:

"Конечно, я вратарь - я не всегда могу голы забивать. Для меня гол - это сейв. Тем более, когда трудный сейв, это приятно, когда кричат, жить этим моментом... Потому что сейв - это самый лучший момент для вратаря. Поэтому я отмечаю каждый сейв, мне всегда приятно - я такой эмоциональный! Буду всегда кричать и отмечать сейвы и брать с собой энергию болельщиков - это вообще для меня кайф!"


7 апреля Казахстан и Узбекистан сыграли в футзал вничью. Игра, прошедшая в Таразе, завершилась вничью – 2:2. 9 апреля Казахстан и Узбекистан снова проведут товарищеский матч в Таразе.


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