Казахстанская конькобежка стала первой на IV этапе Кубка мира

Как отмечено в публикации Prosports.kz, лидер сборной Айдова добыла «золото» в этом виде программы с результатом 37.897.

Второе место заняла Ю Ин Хуан (38.062) из китайского Тайбея, третье – аргентинка Мария Родригес (38.538).

Кроме того, как сообщает МИА «Казинформ», по итогам выступлений на четырех этапах Кубков мира Айдова завоевала три лицензии на дистанциях 500, 1000, 1500 метров на участие в XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Главные старты планеты пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.