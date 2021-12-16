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11:05 16.12.2021

Казахстанская конькобежка стала первой на IV этапе Кубка мира

победа соревнования конькобежка Фото: instagram.com/aidovayekaterina
Карагандинская конькобежка Екатерина Айдова заняла первое место на дистанции 500 метров на IV этапе Кубка мира в Калгари (Канада), сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Prosports.kz, лидер сборной Айдова добыла «золото» в этом виде программы с результатом 37.897.

Второе место заняла Ю Ин Хуан (38.062) из китайского Тайбея, третье – аргентинка Мария Родригес (38.538). 

Кроме того, как сообщает МИА «Казинформ», по итогам выступлений на четырех этапах Кубков мира Айдова завоевала три лицензии на дистанциях 500, 1000, 1500 метров на участие в XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Главные старты планеты пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Анастасия Московчук
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