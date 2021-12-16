30 лет Независимости: период стратегических решений и амбициозных задач

Никакой эйфории – только вперед

С распадом СССР, объявив о своей независимости, многие государства долгое время пребывали в эйфории от полученных возможностей. Казахстан, учитывая свое экономическое положение в тот период, осознавал, что излишние празднества сейчас не для него. Действовать приходилось быстро и эффективно.

Как отмечала в своих работах кандидат исторических наук Раушан Айдарбаева, после распада Советского Союза, когда образовались новые независимые государства, из всех советских республик наиболее критическая ситуация на тот момент была именно в Казахстане.

И именно тогда принимались важнейшие политические решения, носившие стратегический характер. Первому Президенту Казахстана и его окружению пришлось формировать собственную политическую и экономическую модель управления государством.

Главной идеологией Казахстана стала многонациональность, была создана уникальная организация – Ассамблея народа Казахстана. Разработан целый ряд экономических стратегий, благодаря которым удалось не только сохранить независимость, но и получить общемировое признание.

Феномен развития

Казахстан выделяется своим продуманным стратегическим курсом экономико-политического развития. Тридцать лет страна прошла, как неоднократно говорил Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, «без революций и потрясений».

Елбасы оказался способен по историческим меркам быстро, причем на новых демократических и рыночных основаниях, выстроить эффективный и справедливый государственный порядок. Стал общепризнанным лидером в Центральной Азии и влиятельным игроком на международной арене.

У Казахстана давно сформировался собственный «казахстанский путь развития». Он имеет стратегический эволюционный характер и лишен каких-либо прямых заимствований и слепого копирования чужих моделей.

Казахстан имеет большой потенциал сырьевых и перерабатывающих производств. Уверенно занимает место экономического лидера Центральной Азии и обладает серьезным транспортным потенциалом, который постоянно развивает. Казахстан уже занял место одного из важнейших транспортно-логистических звеньев, связывающих Европу и Азию.

В Индексе экономической свободы в 2020 году Казахстан занял 39-е место, поднявшись на 20 позиций по сравнению с 2019 годом.

Несмотря на пандемию, в 2020 году промышленный сектор Казахстана имел стабильный рост показателей. Благодаря прагматичной экономической политике республика смогла войти в группу стран с уровнем доходов выше среднего. Удалось достичь сокращения масштабов бедности, увеличить показатели в рамках доступа населения к начальному образованию, в расширении прав и возможностей женщин, а также улучшении социального обеспечения детей и матерей.

По данным Международной организации труда, в Казахстане регистрируется стабильно низкий уровень безработицы. Этот показатель начиная с 2011 года никогда не превышал отметки в 5%.

Задачи на будущее

За 30 лет независимости Казахстан ставил перед собой максимально амбициозные задачи, которые на первый взгляд казались невыполнимыми. Но именно такой подход позволил государству пережить три мировых экономических кризиса и практически без потерь преодолеть пандемию.

Казахстан уверенно идет к своей цели, пытаясь достичь максимальных результатов в рамках принятой долгосрочной стратегии развития государства «Казахстан-2050», по итогам которой сможет войти в 30-ку наиболее конкурентоспособных и экономически развитых государств.

Передовые страны мира в ускоренном порядке переходят от индустриальной стадии развития к инновационной, и Казахстан в этом случае – не исключение. Этот переход сопровождается массированным внедрением новых технологий в базовых отраслях и созданием принципиально новых индустрий будущего технологического уклада.

Успех государства определяется способностью осваивать самые передовые практики и технологии. В условиях бума инноваций меняется сама модель экономического роста передовых стран. Сегодня, чтобы не проиграть в гонке конкурентоспособности, национальная экономика Казахстана, опираясь на созданный высокий потенциал, пытается в ускоренном порядке освоить новую модель экономического роста.

Казахстан делает основную ставку на рост производительности и сложности экономики, развитие компетенций, привлечение частного капитала, ориентацию на экспорт, поощрение конкуренции и лидирующей роли частного бизнеса, раскрытие потенциала регионов. В инновационной экономике главный источник развития — это люди, их умения, способности и компетенции.