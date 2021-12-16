Алматинцы возложили цветы к монументу «Тәуелсіздік»

Фото: Пресс-служба акимата Алматы

Фото: Пресс-служба акимата Алматы

По данным пресс-службы акимата, в церемонии возложения цветов к монументу «Тәуелсіздік» также участвовали заместители акима города, акимы районов, представители общественных организаций, горожане.

Фото: Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, цветы возложили желтоксановцы, представители партий и гражданского общества, воины-афганцы и чернобыльцы, члены Ассамблеи народа Казахстана и представители этнокультурных объединений, представители молодежного крыла партии Nur Otan.