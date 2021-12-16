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11:44 16.12.2021

Алматинцы возложили цветы к монументу «Тәуелсіздік»

Алматы монумент Фото: Пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 30-летию Независимости Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

цветы возложение

Фото: Пресс-служба акимата Алматы

цветы церемония

Фото: Пресс-служба акимата Алматы

По данным пресс-службы акимата, в церемонии возложения цветов к монументу «Тәуелсіздік» также участвовали заместители акима города, акимы районов, представители общественных организаций, горожане.

возложение церемония

Фото: Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, цветы возложили желтоксановцы, представители партий и гражданского общества, воины-афганцы и чернобыльцы, члены Ассамблеи народа Казахстана и представители этнокультурных объединений, представители молодежного крыла партии Nur Otan.

возложение праздник

Фото: Пресс-служба акимата Алматы

Анастасия Московчук
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