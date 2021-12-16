11:44 16.12.2021
Алматинцы возложили цветы к монументу «Тәуелсіздік»
Фото: Пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 30-летию Независимости Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Фото: Пресс-служба акимата Алматы
Фото: Пресс-служба акимата Алматы
По данным пресс-службы акимата, в церемонии возложения цветов к монументу «Тәуелсіздік» также участвовали заместители акима города, акимы районов, представители общественных организаций, горожане.
Фото: Пресс-служба акимата Алматы
Кроме того, цветы возложили желтоксановцы, представители партий и гражданского общества, воины-афганцы и чернобыльцы, члены Ассамблеи народа Казахстана и представители этнокультурных объединений, представители молодежного крыла партии Nur Otan.
Фото: Пресс-служба акимата Алматы