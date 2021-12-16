Названы достижения Восточного Казахстана за годы Независимости

30 лет Независимости Казахстана. Прекрасный рубеж, который проходит наша страна. Сейчас тот период, когда есть чем гордиться и есть к чему стремиться, ведь за плечами опыт и своя история. Впереди амбициозные планы и перспективное будущее.

По многим показателям именно Восточный Казахстан лидирует в стране. Прорывные проекты, инновационные технологии, рекордные показатели и реформы, воплощение смелых идей и пример для остальных регионов — это все Восточный Казахстан.

Еще несколько лет назад казахстанцы вынуждены были выезжать за границу для обследования и получения дорогостоящего лечения. Принятая программа по развитию медицины в Восточном Казахстане кардинально изменила эту ситуацию.

За последние пять лет закуплено более 3 тысяч единиц современного оборудования, соответствующего международным стандартам. Обновлен парк автомобилей скорой помощи на 216 единиц. Принимаются меры по оснащению сельских медицинских учреждений и переводу их на более высокий уровень.

Фото: Пресс-служба акимата ВКО

В Центре ядерной медицины онкологического диспансера Семея открылось первое в Казахстане уникальное отделение радионуклеидной терапии, где на сегодняшний день пролечено более 100 пациентов, диагностические исследования прошли свыше 350 человек.

Одним из первых в стране в Усть-Каменогорске по инициативе Елбасы и при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева открылся реабилитационный центр «Камкорлык».

Врожденные патологии, церебральный паралич, тяжелые травмы в результате несчастного случая — для большинства родителей такие диагнозы когда-то звучали, как приговор. Но специалисты реабилитационного центра вернули им надежду. Новые технологии, квалифицированная помощь специалистов, механотерапия и солевые комнаты.

Здесь есть все, чтобы дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата или центральной нервной системы развивались наравне со сверстниками. И родители уже отмечают первые успехи своих детей. В декабре текущего года Центр детской реабилитации и катамнеза начнет принимать детей в Семее.

Фото: Пресс-служба акимата ВКО

Продолжается строительство Центра гематологии в Усть-Каменогорске. Уникальным ресурсом проекта станет использование клеточных и генно-инженерных технологий. Внедрен проект PACS-система — это централизация всех исследований с применением искусственного интеллекта. По сути, это медицина будущего в настоящем.

В регионе успешно реализуется программа обучения медицинских кадров в зарубежных клиниках по приоритетным направлениям: онкология, кардиология и кардиохирургия, нейрохирургия, медицинская реабилитация, акушерство и гинекология.

Учитывая тот факт, что на сегодня главное и единственно действенное оружие в борьбе с вирусом — это вакцинация, в области открыты 343 прививочных кабинета, на селе организованы передвижные пункты и мобильные комплексы. Область по уровню вакцинации занимает лидирующие позиции в республике.

Важным фактором качества жизни населения является жилье. В этом году впервые область достигла рекордного показателя — строится 1,4 млн. кв. м жилья на 280 млрд тг. Разработан и внедрен механизм строительства коммерческого жилья за счет привлечения частных инвестиций.

Реализуется региональная программа «Одноэтажный Восток», в рамках которой за счет государственных средств подводятся инженерные коммуникации к районам индивидуальной жилой застройки.

Уровень развития Восточного Казахстана за 30 лет полностью изменился. Сегодня мы имеем возможность повышать качество жизни населения. Одним из таких направлений является спорт. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость проведения и создания условий для занятий массовыми и детскими видами спорта, что позволит оздоровить нацию, а также достичь более значительных успехов на мировой арене.

Для этого поэтапно до 2025 года в общеобразовательных школах области дополнительно будут открыты более трех тысяч спортивных секций. В текущем году начали работать 1268 секций и 109 тысяч, или 56,4% от общего количества, детей и подростков имеют возможность бесплатно заниматься физической культурой и спортом.

Активно строятся спортивные объекты. В 2020 году введены в эксплуатацию четыре ФОКа и два плавательных бассейна. В текущем году ведется строительство еще 14 спортивных объектов, преимущественно в действующих и бывших райцентрах и селах приграничных регионов.

В рамках развития спорта высших достижений по поручению акима области Даниала Ахметова со следующего года планируется обучение наших тренеров с привлечением спортивных консультантов международного уровня. Таким образом, мы сформируем фундамент для дальнейшего поступательного развития спорта.

Развитие приграничных территорий и бывших районных центров — приоритетный проект Восточного Казахстана, сюда планируется инвестировать 52,7 млрд тг. Это 13 населенных пунктов, где проживает более 60 тысяч человек.

Чтобы предотвратить отток населения и развивать эти территории, здесь создаются все условия для комфортного проживания людей. А госпрограммы поддержки делают эти районы привлекательными для инвестиций и хозяйственной деятельности.

В канун праздника в Усть-Каменогорске торжественно открыли монумент Независимости, который отражает многие эпохальные события в истории нашей страны и этапы ее становления, символизирует неделимость и нерушимость нашего государства. Высота монумента составляет 15,7 м.

На вершине установлены скульптуры основателей Казахского ханства — Керея и Жанибека, в нижней части — барельеф с историей развития Казахстана. В центральной части — скульптуры трех верховных биев — Толе би, Казыбек би и Айтеке би, а также высечена цитата Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева на трех языках: «Самая великая цель, самый священный долг каждого, кто воспринимает Казахстан своей Родиной, — крепко держать в руках знамя Независимости».

Фото: Пресс-служба акимата ВКО

Мы уверенно смотрим в будущее и возрождаем наше прошлое, говорят восточноказахстанцы. Благодаря реализации региональной программы археологических исследований наши заслуженные земляки, доктора исторических наук Зейнолла Самашев и Абдеш Толеубаев, смогли сделать новые открытия.

Они легли в основу подготовки и издания монографий «Древности Восточного Казахстана», «История Казахстана» в 3-х томах. Выставка «Золото Великой степи», в которой собраны 60 тысяч найденных в курганах Восточного Казахстана уникальных артефактов, вызвала большой интерес у научного сообщества.

Техника обработки металлов и ювелирное мастерство свидетельствуют о высоком уровне цивилизации древних номадов. Эта выставка в Кембриджском университете стала настоящей сенсацией и историческим шагом в продвижении наследия Казахстана на мировой арене. Она уже вошла в номинацию пяти лучших выставок мира. Не только мы, казахстанцы, знаем, чтим и гордимся достижениями наших предков, теперь о золоте Великой степи заговорил весь мир.

Фото: Пресс-служба акимата ВКО

30 лет независимости стали для Казахстана эпохой прогресса и устойчивого развития.