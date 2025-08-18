#АЭС в Казахстане
Общество

Медведь наведался в акимат в Восточном Казахстане

медведь, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 18:13 Фото: unsplash
В одном из городов Восточно-Казахстанской области к зданию акимата вышел медведь, сообщает Zakon.kz.

На местной странице gde_novosti_uka в Instagram появилось видео, где видно, как косолапый ночью разгуливает по городу. Ролик подписан с юмором: "Кажется, у косолапого возникли вопросы к акимату Серебрянска и он решил посетить его лично".

Пользователи активно обсуждают неожиданного "гостя" в комментариях под публикацией:

  • "Наверное, хотел спросить, куда смотрит акимат".
  • "А он на прием записался?"
  • "Пришел добиваться справедливости во всем".
  • "За коммуналку пообщаться, почему повышаются цены".
  • "У животных к акимату тоже много вопросов, начиная с вопросов о мусоре".
  • "Пришел оплатить штраф!"
  • "С акима спросить хотел как с ғада".

Кстати, факт появления медведя подтвердили в акимате города Серебрянска. По словам акима города Нургуль Бакыновой, еще две недели назад жители обратились в местный акимат с сообщением о следах медведя, обнаруженных неподалеку.

"Мы направили официальное обращение в ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО". С 10 по 12 августа на территории города работал отряд специального реагирования, сотрудники которого опрашивали местных жителей, но животное тогда найти не удалось. Однако 18 августа зафиксировано его появление в ночное время на площади", – рассказала Нургуль Бакынова.

После этого в акимате вновь обратились к специалистам отряда, которые выехали на место, чтобы определить, где находится медведь, и принять необходимые меры. Пока неясно, удалось ли его обнаружить.

Кира Мороз
