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16:24 16.12.2021

Памятник Марадоне установили в аэропорту Буэнос-Айреса

Скульптура Фото: Aeropuertos Argentina 2000
В аэропорту Буэнос-Айреса установили статую легендарного футболиста Диего Марадоны. Он будет первым встречать гостей столицы Аргентины, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

АА2000 торжественно открыла в международном аэропорту Эсейса статую Номера 10, которая отсылает к образу легенды футбола на Чемпионате мира в Мексике в 1986 году.Пресс-служба компании Aeropuertos Argentina 2000

Скульптура Марадоны сделана с помощью 3D-печати из полиэтилентерефталата и раскрашена краской, имитирующей металл.

В компании рассказали, что для создания памятника сначала собрали изображения Марадоны на Чемпионате мира в Мексике во время звучания национального гимна.

Марадона — чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины. Футболист умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной смерти стал отек легких, к которому привела острая сердечная недостаточность. Сразу после смерти спортсмена прокуратура Аргентины инициировала расследование о возможной халатности со стороны врачей.

Константин Вноровский
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