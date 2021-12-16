Памятник Марадоне установили в аэропорту Буэнос-Айреса

Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Cada vez que pases por Ezeiza vas a poder saludar a #Maradona 🔟🇦🇷✈️ pic.twitter.com/QvULAFWa1R December 15, 2021

АА2000 торжественно открыла в международном аэропорту Эсейса статую Номера 10, которая отсылает к образу легенды футбола на Чемпионате мира в Мексике в 1986 году. Пресс-служба компании Aeropuertos Argentina 2000

Скульптура Марадоны сделана с помощью 3D-печати из полиэтилентерефталата и раскрашена краской, имитирующей металл.

В компании рассказали, что для создания памятника сначала собрали изображения Марадоны на Чемпионате мира в Мексике во время звучания национального гимна.

Марадона — чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины. Футболист умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной смерти стал отек легких, к которому привела острая сердечная недостаточность. Сразу после смерти спортсмена прокуратура Аргентины инициировала расследование о возможной халатности со стороны врачей.