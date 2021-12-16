Новый рекорд Казахстана установил Адильбек Мусин в ОАЭ

Чемпионат продолжится с 16 по 21 декабря на легендарной Etihad Arena и станет одним из самых ярких спортивных событий в глобальном спортивном календаре 2021 года. В нем принимает участие около 900 лучших пловцов мира, которые будут состязаться в течение шести дней в 44 дисциплинах, что обещает стать поистине захватывающим зрелищем.

По итогам заплывов 16 декабря казахстанский пловец, представитель города Нур-Султана Адильбек Мусин, установил новый рекорд Казахстана на дистанции 200 м баттерфляем. Адильбек преодолел дистанцию в предварительном заплыве за 1 минуту 54,4 секунды, показав в итоге 18-й результат.

Я очень рад, что на дебютной дистанции Чемпионата мира мне удалось улучшить свой результат и установить новый рекорд Казахстана. Жаль, конечно, что не удалось пробиться в финал, постараюсь в предстоящих заплывах показать еще большую скорость. Сегодня для всех казахстанцев особенный день – 30-летие Независимости Казахстана! Я от всего сердца поздравляю всех соотечественников с этим знаменательным и светлым праздником и хотел бы посвятить новый рекорд Независимости Республики Казахстан! Адильбек Мусин

В Абу-Даби Казахстан также представляют отечественные пловцы Александр Варакин и Аделаида Пчелинцева. В заплыве на дистанции 50 м брасс Аделаида заняла 33-е место с результатом 31,73 секунды.

Параллельно с Чемпионатом мира в Абу-Даби проходит Фестиваль водных видов спорта, в котором представлены еще три дисциплины FINA – прыжки в воду, хай-дайвинг и плавание в открытой воде.