В Англии предрекли быстрое достижение пика по «омикрон-штамму»

Во время выступления в парламентском комитете он также заявил, что вскоре скорость распространения «омикрона» замедлится. По его словам, это произойдет из-за появления все большего количества людей с иммунитетом и принятия новых мер предосторожности, передает РИА Новости.

Тем не менее в ближайшие недели рост заражений будет «довольно впечатляющим», подчеркивает Уитти.

Штамм коронавируса B.1.1.529, который выявили Южной Африке и признали вариантом вируса, вызывающим озабоченность, назвали греческой буквой «омикрон».