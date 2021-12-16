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20:54 16.12.2021

В Англии предрекли быстрое достижение пика по «омикрон-штамму»

Омикрон-штамм, прогноз Фото: pixabay
По сообщению главного врача Англии Криса Уитти в парламентском комитете, новый вариант COVID-19 – «омикрон-штамм» быстро достигнет пика по заражениям, но этот всплеск пройдет быстрее, чем при других штаммах, сообщает Zakon.kz.

Во время выступления в парламентском комитете он также заявил, что вскоре скорость распространения «омикрона» замедлится. По его словам, это произойдет из-за появления все большего количества людей с иммунитетом и принятия новых мер предосторожности, передает РИА Новости.

Тем не менее в ближайшие недели рост заражений будет «довольно впечатляющим», подчеркивает Уитти.

Штамм коронавируса B.1.1.529, который выявили Южной Африке и признали вариантом вируса, вызывающим озабоченность, назвали греческой буквой «омикрон».

Константин Вноровский
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