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07:22 17.12.2021

Голливудского актера из «Секса в большом городе» обвинили в изнасилованиях

актер Фото: Instagram/chrisnothofficial
Известный по роли Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе» актер Крис Нот оказался в центре скандала. Две женщины утверждают, что он надругался над ними в 2004 и 2015 годах, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, одна из пострадавших работала в фирме, где Нот был клиентом. По ее словам, однажды он пригласил ее в свою квартиру, сначала без спроса поцеловал, а затем изнасиловал. После ей пришлось обращаться в больницу. Вторая женщина заявила, что познакомилась с Нотом в клубе, где работала официанткой. Он утверждал ей, что его брак с актрисой Тарой Уилсон фиктивный, а затем позвал к себе в квартиру.

Сам актер отрицает факты насилия.

С этими людьми я встречался годы, даже десятилетия назад. Встречи были по обоюдному согласию. Я не знаю наверняка, почему эти истории всплывают сейчас, но я знаю одно: я не нападал на этих женщин.Голливудский актер Крис Нот

В 2017 году в США распространилось движение под хештегом Me Too на фоне скандала и обвинений кинопродюсера Харви Вайнштейна. Таким образом люди стали осуждать сексуальное насилие и домогательства. С тех пор миллионы людей использовали этот хештег для того, чтобы рассказать о своем негативном опыте, в том числе и знаменитости.

Елена Беляева
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