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10:26 17.12.2021

Андрей Малахов поздравил Бибигуль Тулегенову

Оперная певица Бибигуль Тулегенова Фото: warheroes.ru
Российский телеведущий Андрей Малахов поздравил с днем рождения казахстанскую народную артистку Бибигуль Тулегенову, передает Zakon.kz.
Дорогая и уважаемая Бибигуль Ахметовна! Говорит и показывает Москва. Студия программы «Привет, Андрей» и все зрители России поздравляют вас с днем рождения. Желаем вам здоровья, удачи, успехов. Мы вас очень любим и ценим. И помните, вы не только жемчужина Казахстана, но и России. Так что радуйте всегда нас своим пением. Искренне ваш Андрей Малахов, с любовью из России.  Телеведущий Андрей Малахов

Советской и казахстанской оперной певице Бибигуль Тулегеновой 16 декабря исполнилось 92 года.

Айтурган Азимжанова
Россия Тулегенова Бибигуль Казахстан
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