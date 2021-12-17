10:26 17.12.2021
Андрей Малахов поздравил Бибигуль Тулегенову
Фото: warheroes.ru
Российский телеведущий Андрей Малахов поздравил с днем рождения казахстанскую народную артистку Бибигуль Тулегенову, передает Zakon.kz.
Дорогая и уважаемая Бибигуль Ахметовна! Говорит и показывает Москва. Студия программы «Привет, Андрей» и все зрители России поздравляют вас с днем рождения. Желаем вам здоровья, удачи, успехов. Мы вас очень любим и ценим. И помните, вы не только жемчужина Казахстана, но и России. Так что радуйте всегда нас своим пением. Искренне ваш Андрей Малахов, с любовью из России. Телеведущий Андрей Малахов
Советской и казахстанской оперной певице Бибигуль Тулегеновой 16 декабря исполнилось 92 года.