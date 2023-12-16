Димаш поздравил Бибигуль Тулегенову с днем рождения
Фото: скриншот видео
Популярный казахстанский певец, композитор и заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген поздравил с днем рождения народную артистку СССР, почетного гражданина Алматы Бибигуль Тулегенову, сообщает Zakon.kz.
Артистке исполнилось 94 года.
"Сегодня день рождения у замечательного мастера вокального искусства Казахстана, актрисы, певицы, покорившей разные жанры музыки от оперного до народного творчества, великой Бибигуль Ахматовны Тулегеновой! Дорогая Бибигуль апа, от всего сердца поздравляю вас с днем рождения! Ваша долгая прекрасная жизнь для всех нас – пример благородства и мудрости. Вы учите нас упорному труду развивать данный Богом талант и как своим добрым отношением нести свет в сердца людей", – написал Димаш в Instagram.
Также он поблагодарил легендарную певицу за песни, которые "сопровождают всю нашу жизнь".
"Пусть Всевышний хранит вас и каждый день согревает ваше нежное сердце солнечными лучами! С днем рождения!" – резюмировал Димаш.
Отметим, что и в прошлом году Кудайберген через соцсети поздравлял Бибигуль Тулегенову с днем рождения.
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