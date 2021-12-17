Метель и гололед ожидаются в течение трех дней в Казахстане

Этому будет способствовать прохождение атмосферных фронтальных разделов, связанных с ложбиной Северо-западного циклона. Пройдут осадки, преимущественно в виде снега, ожидается гололед, туман, порывистый ветер, в северной половине с метелью. Пресс-служба РГП «Казгидромет»

На западе температура воздуха ночью -5+2, днем -3+5, на северо-западе основной фон температуры воздуха ночью 0-5, днем -3+2, на севере и в центре республики температура воздуха ночью -1-13, днем 0-8, на востоке повышение температуры воздуха ночью от -5-15 до 0-10, днем 0-10, на юге и юго-востоке страны ночью -5+2, днем +2+13 тепла.