Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:27 17.12.2021

Метель и гололед ожидаются в течение трех дней в Казахстане

гололед Фото: pixabay
Неустойчивый характер погоды в стране прогнозируют синоптики на 18-20 декабря, передает Zakon.kz.
Этому будет способствовать прохождение атмосферных фронтальных разделов, связанных с ложбиной Северо-западного циклона. Пройдут осадки, преимущественно в виде снега, ожидается гололед, туман, порывистый ветер, в северной половине с метелью. Пресс-служба РГП «Казгидромет»

На западе температура воздуха ночью -5+2, днем -3+5, на северо-западе основной фон температуры воздуха ночью 0-5, днем -3+2, на севере и в центре республики температура воздуха ночью -1-13, днем 0-8, на востоке повышение температуры воздуха ночью от -5-15 до 0-10, днем 0-10, на  юге и юго-востоке страны ночью -5+2, днем +2+13 тепла.

Елена Беляева
Казахстан
Передовые школы BINOM с кинотеатрами открыли в Нур-Султане
16.12.2021
Ставка на экзотический баскетбол принесла клиенту Olimpbet премиальный автомобиль
16.12.2021
Алматинцы возложили цветы к монументу «Тәуелсіздік»
16.12.2021
Димаш поздравил казахстанцев с Днем Независимости
16.12.2021
В Алматы состоялся салют в честь 30-летия Независимости Казахстана
16.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости