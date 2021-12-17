12:29 17.12.2021
Казахстанские хоккеисты уступили Беларуси на молодежном ЧМ
Фото: shaiba.kz
Молодежная сборная Казахстана потеряла шансы на выход в элитный дивизион ЧМ среди хоккеистов не старше 20 лет, сообщает Zakon.kz.
Казахстанские хоккеисты уступили своим сверстникам из Беларуси со счетом 2:4. У казахстанцев забитыми шайбами отличились Даниил Цыбин и Константин Морожников.
К огорчению болельщиков, сборная Казахстана не смогла занять высокое место в турнирной таблице и выйти в топ-дивизион ЧМ. До этого она проиграла представителям Норвегии.
У команды Казахстана остался еще один матч – 19 декабря с хоккеистами из Латвии.