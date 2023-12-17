Молодежная сборная Казахстана по хоккею стала победителем чемпионата мира

Наши хоккеисты, несмотря на поражение в заключительном матче против сборной Австрии стали победителями чемпионата мира и через год выступят в элитном дивизионе молодежного ЧМ в Канаде, сообщает Zakon.kz

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Наша сборная отлично выступила на молодежном чемпионате мира. В последнем матче с Австрией основное время закончилось со счетом 6:6. Однако наши потерпели поражение по буллитам.

По информации КФХ, последний матч против Австрии для молодежной сборной Казахстана уже ничего не решал. Досрочное чемпионство и первая строчка таблицы еще два дня назад. Сборная Австрии потеряла шансы на медали после поражений от основных конкурентов - Франции и Дании. Счет открыл соперник, но Александр Ким сравнял. К концу первого отрезка игры счет был уже 3:2, а на старте следующего австрийцы уже вели в две шайбы. После четвертой пропущенной шайбы Артема Шестакова сменил в воротах Владимир Никитин. После чего наши хоккеисты забросили четыре шайбы подряд - Александр Ким оформил дубль, Руслан Оспанов реализовал большинство, отличился Адиль Бейсембаев и первый гол на турнире забил капитан Роман Ермак. В третьем периоде австрийцам удалось отыграть одну шайбу, а в конце отрезка, сняв вратаря - сравнять счет. Матч перешел в овертайм, а затем и в серию послематчевых буллитов, в которой точнее оказался соперник.





Несмотря на это поражение сборная Казахстана стала победителем чемпионата мира и через год выступит в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира в Канаде.

Ранее уже сообщалось, что молодежная сборная Казахстана по хоккею вернулась в элитный дивизион.



