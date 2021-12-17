Суд в США выдал ордер на изучение телефона Болдуина

РИА Новости сообщает , что суд в США выдал ордер на изучение данных с телефона Алека Болдуина. Ранее адвокаты актера отказались отдавать телефон без судебного разрешения.

Полиция считает, что в телефоне может быть информация, связанная с расследованием убийства. Известно, что перед съемками актер попросил оружейницу фильма выдать ему «пистолет побольше». Об этом говорится в ордере, в котором приводится информация о переписке актера с Ханной Гутьеррес-Рид.

Он (Болдуин. – Прим. ред.) сказал, что был обмен электронными письмами между Ханной и им, в которых она показывала ему разные типы пистолетов. Он сказал, что попросил пистолет побольше, а она также показала ему разные виды ножей для съемок. Алеку показали Colt с коричневой рукояткой и с вишневой рукояткой, в конце концов он выбрал тот, что с коричневой рукояткой. Текст судебного ордера

22 октября 2021 года во время съемок фильма «Ржавчина» Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоуэла Соуза. В пистолете, из которого он выстрелил, вместо холостого патрона оказался боевой.