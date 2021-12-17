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12:41 17.12.2021

Героизм участников Декабрьских событий навсегда вписан в историю – Токаев

Президент, День Независимости, история Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в этом году исполнилось 35 лет с момента Декабрьских событий, передает Zakon.kz.
35 лет назад наша молодежь выступила против диктата союзного центра. Протесты 1986 года продемонстрировали стремление народа к свободе и суверенитету. Героизм участников Декабрьских событий, ставших предвестником Независимости, навсегда вписан в историю нашей государственности.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

17-18 декабря 1986 года в Алматы начались волнения из-за решения генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева о снятии с должности первого секретаря Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и замене его на ранее никогда не работавшего в Казахстане Геннадия Колбина, первого секретаря Ульяновского обкома КПСС.

Собравшиеся требовали назначить на должность главы республики представителя коренного населения. Митинг перешел в массовые беспорядки и побоища.

Граждане, необоснованно привлеченные к ответственности, были полностью реабилитированы, а 17 декабря объявлен Днем демократического обновления Республики Казахстан. Также этот день является Днем памяти жертв Декабрьских событий 1986 года.

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