Героизм участников Декабрьских событий навсегда вписан в историю – Токаев

35 лет назад наша молодежь выступила против диктата союзного центра. Протесты 1986 года продемонстрировали стремление народа к свободе и суверенитету. Героизм участников Декабрьских событий, ставших предвестником Независимости, навсегда вписан в историю нашей государственности. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

17-18 декабря 1986 года в Алматы начались волнения из-за решения генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева о снятии с должности первого секретаря Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и замене его на ранее никогда не работавшего в Казахстане Геннадия Колбина, первого секретаря Ульяновского обкома КПСС.

Собравшиеся требовали назначить на должность главы республики представителя коренного населения. Митинг перешел в массовые беспорядки и побоища.

Граждане, необоснованно привлеченные к ответственности, были полностью реабилитированы, а 17 декабря объявлен Днем демократического обновления Республики Казахстан. Также этот день является Днем памяти жертв Декабрьских событий 1986 года.