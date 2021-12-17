В Алматы состоялась церемония возложения цветов к монументу «Тәуелсіздік таңы»
Пресс-служба акимата Алматы сообщает, что после церемонии возложения цветов к монументу собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в тех событиях.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева, в Алматы открылся парк «Желтоксан». Кроме того, объявлен творческий конкурс на изготовление памятника, который установят в данном парке.
17-18 декабря 1986 года в Алматы начались волнения из-за решения генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева о снятии с должности первого секретаря Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и замене его на ранее никогда не работавшего в Казахстане Геннадия Колбина, первого секретаря Ульяновского обкома КПСС. Собравшиеся требовали назначить на должность главы республики представителя коренного населения. Митинг перешел в массовые беспорядки, которые жестко подавлялись.
В Казахстане 17 декабря является Днем памяти жертв Декабрьских событий 1986 года.