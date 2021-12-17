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14:06 17.12.2021

В Алматы состоялась церемония возложения цветов к монументу «Тәуелсіздік таңы»

Возложение цветов к монументу «Тәуелсіздік таңы» Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, его заместители, акимы районов, общественные деятели, представители желтоксановских и молодежных организаций почтили память жертв событий декабря 1986 года, передает Zakon.kz.

Пресс-служба акимата Алматы сообщает, что после церемонии возложения цветов к монументу собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в тех событиях.

Возложение цветов

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Возложение цветов

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Возложение цветов к монументу «Тәуелсіздік таңы»

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Возложение цветов

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Возложение цветов к монументу «Тәуелсіздік таңы»

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Возложение цветов к монументу «Тәуелсіздік таңы»

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Возложение цветов

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Представители духовенства прочитали поминальную молитву. После этого для желтоксановцев был организован поминальный ас.

Поминальная молитва у монумента «Тәуелсіздік таңы»

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Возложение цветов к монументу «Тәуелсіздік таңы»

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Памятник «Тәуелсіздік таңы» был открыт на пересечении улиц Желтоксан и Сатпаева в 2006 году с участием Елбасы Нурсултана Назарбаева.

В соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева, в Алматы открылся парк «Желтоксан». Кроме того, объявлен творческий конкурс на изготовление памятника, который установят в данном парке.

17-18 декабря 1986 года в Алматы начались волнения из-за решения генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева о снятии с должности первого секретаря Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и замене его на ранее никогда не работавшего в Казахстане Геннадия Колбина, первого секретаря Ульяновского обкома КПСС. Собравшиеся требовали назначить на должность главы республики представителя коренного населения. Митинг перешел в массовые беспорядки, которые жестко подавлялись.

В Казахстане 17 декабря является Днем памяти жертв Декабрьских событий 1986 года.

Айтурган Азимжанова
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