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17:40 17.12.2021

Федерер 19-й раз подряд стал любимым теннисистом болельщиков

Теннис Любимей публики ATP Фото: Instagram/rogerfederer
Ассоциация теннисистов-профессионалов продолжает объявлять имена обладателей ежегодных призов и наград среди мастеров большой ракетки, сообщает Zakon.kz.

Любимым игроком фанатов тенниса 19-й раз подряд признан легендарный швейцарец Роджер Федерер.

С начала 2000-х годов этой награды удостаивались только он, россиянин Марат Сафин (дважды) и Густаво Куэртен из Бразилии.

Среди игроков парного разряда, в 2021 году болельщикам больше всего понравились французский дуэт Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер.

«Новичком года» назван американский теннисист Дженсон Бруксби. В нынешнем сезоне он поднял свой рейтинг с 307-й позиции на 56-ю. 21-летний спортсмен играл в финале, на турнире в Ньюпорте. А также сыграл полуфинал в Вашингтоне и Антверпене, и прошел несколько раундов на US Open.

Куандык Шынасилов
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