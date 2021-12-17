17:40 17.12.2021
Федерер 19-й раз подряд стал любимым теннисистом болельщиков
Фото: Instagram/rogerfederer
Ассоциация теннисистов-профессионалов продолжает объявлять имена обладателей ежегодных призов и наград среди мастеров большой ракетки, сообщает Zakon.kz.
Любимым игроком фанатов тенниса 19-й раз подряд признан легендарный швейцарец Роджер Федерер.
С начала 2000-х годов этой награды удостаивались только он, россиянин Марат Сафин (дважды) и Густаво Куэртен из Бразилии.
Среди игроков парного разряда, в 2021 году болельщикам больше всего понравились французский дуэт Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер.
«Новичком года» назван американский теннисист Дженсон Бруксби. В нынешнем сезоне он поднял свой рейтинг с 307-й позиции на 56-ю. 21-летний спортсмен играл в финале, на турнире в Ньюпорте. А также сыграл полуфинал в Вашингтоне и Антверпене, и прошел несколько раундов на US Open.