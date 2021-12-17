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19:48 17.12.2021

Тренера Татьяну Тарасову повторно госпитализировали

Заслуженный тренер СССР Фото: Instagram/t.a.tarasova
Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал певец Филипп Киркоров. В беседе с NEWS.ru он призвал молиться и надеяться, что все будет хорошо.

По информации источника «Матч ТВ», тренер находится в одной из московских больниц уже неделю. Тарасову госпитализировали после того, как ей стало плохо на съемках шоу «Ледниковый период», где она является председателем жюри.

В съемках финальной передачи Татьяна Тарасова участие уже не приняла.

Известно, что в конце ноября заслуженный тренер СССР собиралась отправиться в Сочи для комментирования этапа Гран-при, но отменила поездку из-за обострившихся головных болей. Позднее ее увезли в больницу, и после прохождения процедур Тарасова покинула клинику.

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